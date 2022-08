Antwerp heeft zijn ticket voor de laatste voorronde (play-offronde) van de Conference League beet. The Great Old versloeg donderdag, in de return van de derde voorronde, het Noorse Lillestrøm in het Bosuilstadion met 2-0. De heenwedstrijd in Noorwegen eindigde vorige week op 1-3 in het voordeel van RAFC.

Antwerp-coach Mark van Bommel sloeg, ondanks de comfortabele voorsprong na het heenduel, niet aan het roteren en rekende onder meer op routiniers Toby Alderweireld, Ritchie De Laet en Radja Nainggolan. Antwerp en Lillestrøm begonnen, mede door het broeierige zomerweer, eerder gezapig aan de partij.

Gaandeweg nam de thuisploeg meer initiatief en Pieter Gerkens liet van kortbij de 1-0 liggen. Enkele minuten later was het wel prijs toen Anthony Valencia (11.), die zijn eerste basisplaats kreeg, na een pass van Nainggolan uit scherpe hoek binnentrapte.

Lillestrøm leek na de tegentreffer de handdoek in de ring te gooien en Antwerp was heer en meester. Valencia zette bijna zijn naam voor de tweede maal op het scorebord, maar kopte van dichtbij over. The Great Old drong nog aan, al kon het de voorsprong voor rust niet meer verdubbelen.

Na de pauze viel er weinig te beleven en Van Bommel gooide op het uur drie verse krachten in de strijd: Birger Verstraete, de amper 17-jarige debutant Arthur Vermeeren en Vincent Janssen. Bij de rust was ook Viktor Fischer al ingevallen. Verstraete (69.) liet zich meteen opmerken, hij was bij de pinken om van kortbij een afgeblokt schot van Janssen binnen te koppen.

De wedstrijd was nu helemaal gespeeld en Antwerp haalde de voet volledig van het gaspedaal. Lillestrøm ging, terwijl de thuisfans al zingend de slotfase volmaakten, schuchter op zoek naar de eerredder. Doelman Jean Butez stond echter pal.

Antwerp-coach Mark van Bommel sloeg, ondanks de comfortabele voorsprong na het heenduel, niet aan het roteren en rekende onder meer op routiniers Toby Alderweireld, Ritchie De Laet en Radja Nainggolan. Antwerp en Lillestrøm begonnen, mede door het broeierige zomerweer, eerder gezapig aan de partij. Gaandeweg nam de thuisploeg meer initiatief en Pieter Gerkens liet van kortbij de 1-0 liggen. Enkele minuten later was het wel prijs toen Anthony Valencia (11.), die zijn eerste basisplaats kreeg, na een pass van Nainggolan uit scherpe hoek binnentrapte.Lillestrøm leek na de tegentreffer de handdoek in de ring te gooien en Antwerp was heer en meester. Valencia zette bijna zijn naam voor de tweede maal op het scorebord, maar kopte van dichtbij over. The Great Old drong nog aan, al kon het de voorsprong voor rust niet meer verdubbelen. Na de pauze viel er weinig te beleven en Van Bommel gooide op het uur drie verse krachten in de strijd: Birger Verstraete, de amper 17-jarige debutant Arthur Vermeeren en Vincent Janssen. Bij de rust was ook Viktor Fischer al ingevallen. Verstraete (69.) liet zich meteen opmerken, hij was bij de pinken om van kortbij een afgeblokt schot van Janssen binnen te koppen. De wedstrijd was nu helemaal gespeeld en Antwerp haalde de voet volledig van het gaspedaal. Lillestrøm ging, terwijl de thuisfans al zingend de slotfase volmaakten, schuchter op zoek naar de eerredder. Doelman Jean Butez stond echter pal.