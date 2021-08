RSC Anderlecht is donderdag goed aan de Europese campagne begonnen. In de derde voorronde van de Conference League won het met 0-3 bij het Albanese Laçi. AA Gent had meer moeite met het Letlandse Rigas. Het werkte een achterstand van 0-2 weg en moet volgende week op verplaatsing de kwalificatie afdwingen.

Bij de rust zag het er nog veel beroerder uit voor de Buffalo's. Darko Lemajic (11e) en Tomas Simkovic (28e) hadden de club uit Riga een 0-2 voorsprong bezorgd. Na de pauze brachten Oladoye Adewale (52e) en Tarik Tissoudali (77e) Gent langszij.

De eerste gevaarlijke actie kwam van de thuisploeg na een eerste corner in de 2e minuut. Via Kums, Operi en Hjulsager kwam de bal tot in de voeten van Tissoudali, maar die kon niet accuraat afwerken. Dat deed Lemajic aan de overkant wel. Santana zette op links Okumu simpel opzij, flirtte daarna even met de doellijn maar tikte de bal gepast door naar Lemanjic, die netjes inprikte. Diezelfde Santana mocht in de 28e minuut opnieuw zijn linkerflank afgaan en voorzetten. Kapitein Simkovic torende boven alles uit en knikte simpel binnen. Het karig opgekomen publiek in de Ghelamco Arena liet zijn ongenoegen over de gang van zaken duidelijk horen. Zowel Kums als Ngadeu-Njadjui pakten daarna nog uit met schuchtere pogingen, maar konden aan de 0-2 ruststand niets meer veranderen.

De thuisploeg begon gretig aan de tweede helft met kansen voor Hjulsager en Tissoudali. De knal van Oladoye was wel raak. Doelman Cerniauskas was in de 52e minuut helemaal kansloos tegen de streep van de Nigeriaan (1-2). AA Gent ging op zoek naar de gelijkmaker en coach Vanhaezebrouck bracht met Odjidja en Depoitre, voor respectievelijk Kums en Bruno, nieuw bloed in de ploeg. In de 77e minuut kon de ingevallen Depoitre vanop links zijn maatje Tissoudali bedienen, die knap inkrulde (2-2). Gent bleef verder de wet dicteren, maar tot scoren kwam het niet meer. De ingevallen Malede zag in de toegevoegde tijd nog een pegel op de paal uiteen spatten.

Anderlecht vlotjes

© Belga Image

Dan ging het voor Anderlecht vlotter. Bij de rust stond het 0-2 voor. Hannes Delcroix opende de score in de 27e minuut, op een corner van Lior Refaelov. Drie minuten voor de pauze verdubbelde Wesley Hoedt de voorsprong. Dat gebeurde weer op een corner van Refaelov. Die legde in de 61e minuut zelf de eindstand vast en kreeg twintig minuten voor tijd een applauswissel.

De terugwedstrijd wordt ook in dit geval volgende week gespeeld.

Zonder ongelukken in die terugmatch, neemt Anderlecht het in de play-offronde (19 en 26 augustus) op tegen het Nederlandse Vitesse of het Ierse Dundalk. Zij speelden donderdag in hun heenmatch 2-2 gelijk.

Bij de rust zag het er nog veel beroerder uit voor de Buffalo's. Darko Lemajic (11e) en Tomas Simkovic (28e) hadden de club uit Riga een 0-2 voorsprong bezorgd. Na de pauze brachten Oladoye Adewale (52e) en Tarik Tissoudali (77e) Gent langszij. De eerste gevaarlijke actie kwam van de thuisploeg na een eerste corner in de 2e minuut. Via Kums, Operi en Hjulsager kwam de bal tot in de voeten van Tissoudali, maar die kon niet accuraat afwerken. Dat deed Lemajic aan de overkant wel. Santana zette op links Okumu simpel opzij, flirtte daarna even met de doellijn maar tikte de bal gepast door naar Lemanjic, die netjes inprikte. Diezelfde Santana mocht in de 28e minuut opnieuw zijn linkerflank afgaan en voorzetten. Kapitein Simkovic torende boven alles uit en knikte simpel binnen. Het karig opgekomen publiek in de Ghelamco Arena liet zijn ongenoegen over de gang van zaken duidelijk horen. Zowel Kums als Ngadeu-Njadjui pakten daarna nog uit met schuchtere pogingen, maar konden aan de 0-2 ruststand niets meer veranderen. De thuisploeg begon gretig aan de tweede helft met kansen voor Hjulsager en Tissoudali. De knal van Oladoye was wel raak. Doelman Cerniauskas was in de 52e minuut helemaal kansloos tegen de streep van de Nigeriaan (1-2). AA Gent ging op zoek naar de gelijkmaker en coach Vanhaezebrouck bracht met Odjidja en Depoitre, voor respectievelijk Kums en Bruno, nieuw bloed in de ploeg. In de 77e minuut kon de ingevallen Depoitre vanop links zijn maatje Tissoudali bedienen, die knap inkrulde (2-2). Gent bleef verder de wet dicteren, maar tot scoren kwam het niet meer. De ingevallen Malede zag in de toegevoegde tijd nog een pegel op de paal uiteen spatten.Dan ging het voor Anderlecht vlotter. Bij de rust stond het 0-2 voor. Hannes Delcroix opende de score in de 27e minuut, op een corner van Lior Refaelov. Drie minuten voor de pauze verdubbelde Wesley Hoedt de voorsprong. Dat gebeurde weer op een corner van Refaelov. Die legde in de 61e minuut zelf de eindstand vast en kreeg twintig minuten voor tijd een applauswissel.De terugwedstrijd wordt ook in dit geval volgende week gespeeld.Zonder ongelukken in die terugmatch, neemt Anderlecht het in de play-offronde (19 en 26 augustus) op tegen het Nederlandse Vitesse of het Ierse Dundalk. Zij speelden donderdag in hun heenmatch 2-2 gelijk.