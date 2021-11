In de Conference League kon KAA Gent gouden zaken doen bij winst tegen Partizan. Na een karrenvracht aan kansen bleef het echter 1-1 in de Gentse Ghelamco Arena.

AA Gent heeft donderdagavond op de vierde speeldag van de groepsfase van de Conference League, in een matig gevulde Ghelamco Arena, een 1-1 gelijkspel behaald tegen het Servische Partizan Belgrado. Partizan kwam na 65 minuten op voorsprong via Urosevic. De ingevallen Tissoudali zette tien minuten voor tijd de 1-1 eindstand op het bord. AA Gent blijft zo leider in groep met 10 punten. Partizan sprokkelde 7 punten. Flora en Anorthosis hebben na hun 2-2 gelijkspel eerder op de dag in Estland 2 punten.

Trainer Hein Vanhaezebrouck posteerde Bezus, Castro-Montes en Owusu in het basiselftal. Samoise, De Sart en Tissoudali kregen een plaatsje op de bank. De eerste dreiging kwam van de thuisploeg wanneer Kums, met een afstandsschot in de 5e minuut, meteen de paraatheid van doelman Popovic testte. Op het kwartier liet Castro-Montes de netten trillen maar zijn actie werd afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later zette Depoitre door maar ook zijn doelpunt telde niet na een voorafgaande fout op verdediger Miletic. Gent bleef de bovenhand hebben en zette slag om slinger druk op de verdediging van Partizan. De bezoekers prikten tegen met een vrije trap van Natcho maar die krulde, net voor het halfuur, de bal op de paal. Tien minuten voor affluiten van de eerste helft pakte Odjidja uit met een schitterend fantasietje, bediende Owusu maar die knalde onbesuisd naast. Depoitre kopte daarna nog over waarop beide teams gingen rusten bij een 0-0 stand.

De tweede helft kwam ietwat aarzelend op gang tot Jojic voor Partizan tot tweemaal toe mocht vlammen naar het doel van Bolat. Het antwoord van AA Gent kwam er al vrij snel wanneer Castro-Montes in de 56e minuut op Popovic knalde. Vujacic ging in de zestien in de clinch met de doorgebroken Depoitre. Scheidsrechter Kavanagh liet onder luid protest van de thuisaanhang echter verder spelen. Even voorbij het uur bediende Menig met een knap hakje Urosevic. Die draaide netjes rond Castro-Montes en pegelde de bal van op de rand van de grote rechthoek netjes in doel (0-1). Vrijwel onmiddellijk daarop was Gomes dichtbij de 0-2. Vanhaezebrouck bracht, met nog 20 minuten te spelen, Chakvetadze, Tissoudali en De Sart in voor respectievelijk Odjidja, Bezus en Owusu. Chakvetadze slingerde vanop links het leer naar Tissoudali. Die aarzelde niet en krulde, op 10 minuten van het einde, netjes de 1-1 binnen. Diezelfde Tissoudali kwam in het slot nog dichtbij de 2-1 maar Popovic pakte uit met een beenveeg en voorkwam zo een tweede tegentreffer.

De volgende wedstrijd voor AA Gent in de Conference League is de uitmatch bij het Cypriotische Anorthosis op 25 november. Daar krijgt Gent een nieuwe kans om zich te verzekeren van groepswinst.

AA Gent heeft donderdagavond op de vierde speeldag van de groepsfase van de Conference League, in een matig gevulde Ghelamco Arena, een 1-1 gelijkspel behaald tegen het Servische Partizan Belgrado. Partizan kwam na 65 minuten op voorsprong via Urosevic. De ingevallen Tissoudali zette tien minuten voor tijd de 1-1 eindstand op het bord. AA Gent blijft zo leider in groep met 10 punten. Partizan sprokkelde 7 punten. Flora en Anorthosis hebben na hun 2-2 gelijkspel eerder op de dag in Estland 2 punten.Trainer Hein Vanhaezebrouck posteerde Bezus, Castro-Montes en Owusu in het basiselftal. Samoise, De Sart en Tissoudali kregen een plaatsje op de bank. De eerste dreiging kwam van de thuisploeg wanneer Kums, met een afstandsschot in de 5e minuut, meteen de paraatheid van doelman Popovic testte. Op het kwartier liet Castro-Montes de netten trillen maar zijn actie werd afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later zette Depoitre door maar ook zijn doelpunt telde niet na een voorafgaande fout op verdediger Miletic. Gent bleef de bovenhand hebben en zette slag om slinger druk op de verdediging van Partizan. De bezoekers prikten tegen met een vrije trap van Natcho maar die krulde, net voor het halfuur, de bal op de paal. Tien minuten voor affluiten van de eerste helft pakte Odjidja uit met een schitterend fantasietje, bediende Owusu maar die knalde onbesuisd naast. Depoitre kopte daarna nog over waarop beide teams gingen rusten bij een 0-0 stand. De tweede helft kwam ietwat aarzelend op gang tot Jojic voor Partizan tot tweemaal toe mocht vlammen naar het doel van Bolat. Het antwoord van AA Gent kwam er al vrij snel wanneer Castro-Montes in de 56e minuut op Popovic knalde. Vujacic ging in de zestien in de clinch met de doorgebroken Depoitre. Scheidsrechter Kavanagh liet onder luid protest van de thuisaanhang echter verder spelen. Even voorbij het uur bediende Menig met een knap hakje Urosevic. Die draaide netjes rond Castro-Montes en pegelde de bal van op de rand van de grote rechthoek netjes in doel (0-1). Vrijwel onmiddellijk daarop was Gomes dichtbij de 0-2. Vanhaezebrouck bracht, met nog 20 minuten te spelen, Chakvetadze, Tissoudali en De Sart in voor respectievelijk Odjidja, Bezus en Owusu. Chakvetadze slingerde vanop links het leer naar Tissoudali. Die aarzelde niet en krulde, op 10 minuten van het einde, netjes de 1-1 binnen. Diezelfde Tissoudali kwam in het slot nog dichtbij de 2-1 maar Popovic pakte uit met een beenveeg en voorkwam zo een tweede tegentreffer. De volgende wedstrijd voor AA Gent in de Conference League is de uitmatch bij het Cypriotische Anorthosis op 25 november. Daar krijgt Gent een nieuwe kans om zich te verzekeren van groepswinst.