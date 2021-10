Op de derde speeldag van de Conference League heeft KAA Gent met 0-1 gewonnen van Partizan. Door de zege kunnen de Buffalo's de volgende ronde al ruiken.

AA Gent heeft donderdagavond op de derde speeldag in groep B van de Conference League met het kleinste verschil (0-1) gewonnen op bezoek bij het Servische Partizan. Sven Kums kopte op het uur de enige treffer van de wedstrijd tegen de touwen in de Servische hoofdstad.

Na eerdere zeges tegen Flora Riga en Anorthosis staan de Buffalo's halverwege de groepsfase met negen op negen achter hun naam en namen ze alvast een optie op Europese overwintering. Partizan volgt na zijn eerste puntenverlies op plaats twee met zes punten, Flora en Anorthosis speelden eerder op de avond gelijk en sprokkelden zo allebei hun eerste punt.

Op de vierde speeldag in de groep zakt Partizan op 4 november naar de Ghelamco Arena af. Enkel de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de volgende ronde, de nummers twee spelen een tussenronde tegen de nummers drie uit de Europa League.

AA Gent heeft donderdagavond op de derde speeldag in groep B van de Conference League met het kleinste verschil (0-1) gewonnen op bezoek bij het Servische Partizan. Sven Kums kopte op het uur de enige treffer van de wedstrijd tegen de touwen in de Servische hoofdstad.Na eerdere zeges tegen Flora Riga en Anorthosis staan de Buffalo's halverwege de groepsfase met negen op negen achter hun naam en namen ze alvast een optie op Europese overwintering. Partizan volgt na zijn eerste puntenverlies op plaats twee met zes punten, Flora en Anorthosis speelden eerder op de avond gelijk en sprokkelden zo allebei hun eerste punt. Op de vierde speeldag in de groep zakt Partizan op 4 november naar de Ghelamco Arena af. Enkel de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de volgende ronde, de nummers twee spelen een tussenronde tegen de nummers drie uit de Europa League.