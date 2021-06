AA Gent neemt het in de tweede kwalificatieronde van de gloednieuwe Conference League op tegen het Noorse Vålerenga. Dat is het resultaat van de loting van woensdag.

Gent was bij de loting reekshoofd. De heenwedstrijd tegen Vålerenga staat donderdag 22 juli op de planning in de Ghelamco Arena, de return volgt de week nadien in Oslo. Als Gent wint, stoot het door naar de derde en voorlaatste voorronde.

De Conference League doet dit seizoen zijn intrede en is de derde Europese clubcompetitie, na de Champions League en Europa League. Langs Belgische zijde nemen twee teams dit seizoen deel aan de Conference League. AA Gent kreeg als winnaar van de Europe play-offs van het voorbije seizoen in de Jupiler Pro League een ticket voor de tweede voorronde. RSC Anderlecht eindigde als vierde en laatste in de Champions' play-offs en start een voorronde later. De Conference League telt in totaal vier voorrondes.

Uniek aan het format is dat alle teams zich voor de poulefase van de competitie moeten plaatsen via die voorrondes. Aan de groepsfase nemen uiteindelijk 32 teams deel, waarvan er 22 uit de voorrondes van de Conference League komen. De tien resterende plaatsen worden ingevuld door verliezers uit de laatste voorronde van de Europa League.

De groepsfase bestaat uit acht poules van vier. De ploegen spelen via de gekende formule in totaal zes wedstrijden, telkens op donderdagavond. De acht groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. Voor de nummers twee uit iedere groep staat nog een tussenronde tegen de ploegen die derde eindigden in hun Europa League-poule op het programma. De finale is voorzien op 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana.

