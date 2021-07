AA Gent heeft zich donderdag geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de Conference League, ondanks een 2-0 nederlaag in Noorwegen tegen Vålerenga. De Buffalo's stoten door dankzij de 4-0 overwinning van de heenwedstrijd.

Coach Hein Vanhaezebrouck roteerde in het elftal dat afgelopen weekend verloor in de competitie tegen Sint-Truiden. Met Roef, Castro-Montes, Godeau, Kums, Tissoudali en Depoitre stonden er maar liefst zes nieuwe namen tussen de lijnen. Dat werkte aanvankelijk niet. Na elf minuten kregen de Gentenaars immers meteen een doelpunt te slikken. De Keniaan Okumu, overgekomen van het Zweedse Elfsborg, maakte een eigen doelpunt in de 11e minuut. De Noren bleven vrank en vrij spelen en vonden regelmatig de ruimte om te dreigen. AA Gent kon daar in de eerste helft alleen een kans voor Tissoudali tegenover zetten (22.), die na een lange dribbel alleen voor de Noorse doelman miste. Aan het einde van de eerste helft kregen de Buffalo's wel meer grip op de wedstrijd, in een stadion met 2.000 enthousiaste Noorse toeschouwers.

Vlak na rust kreeg AA Gent opnieuw een kans op de 1-1. Bayo probeerde het vanuit een scherpe hoek, invaller De Sart en Nurio konden de rebound niet afwerken. Toch liet een slordig en lam Gent de Noren weer in de wedstrijd komen. Dat leidde in de 83e minuut tot een verdubbeling van de score. Ivan Näsberg kon een corner ongedekt binnenkoppen (2-0). Nadien bleven nieuwe doelpunten uit.

Coach Hein Vanhaezebrouck roteerde in het elftal dat afgelopen weekend verloor in de competitie tegen Sint-Truiden. Met Roef, Castro-Montes, Godeau, Kums, Tissoudali en Depoitre stonden er maar liefst zes nieuwe namen tussen de lijnen. Dat werkte aanvankelijk niet. Na elf minuten kregen de Gentenaars immers meteen een doelpunt te slikken. De Keniaan Okumu, overgekomen van het Zweedse Elfsborg, maakte een eigen doelpunt in de 11e minuut. De Noren bleven vrank en vrij spelen en vonden regelmatig de ruimte om te dreigen. AA Gent kon daar in de eerste helft alleen een kans voor Tissoudali tegenover zetten (22.), die na een lange dribbel alleen voor de Noorse doelman miste. Aan het einde van de eerste helft kregen de Buffalo's wel meer grip op de wedstrijd, in een stadion met 2.000 enthousiaste Noorse toeschouwers. Vlak na rust kreeg AA Gent opnieuw een kans op de 1-1. Bayo probeerde het vanuit een scherpe hoek, invaller De Sart en Nurio konden de rebound niet afwerken. Toch liet een slordig en lam Gent de Noren weer in de wedstrijd komen. Dat leidde in de 83e minuut tot een verdubbeling van de score. Ivan Näsberg kon een corner ongedekt binnenkoppen (2-0). Nadien bleven nieuwe doelpunten uit.