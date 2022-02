In de achtste finales van de Conference League zal KAA Gent het opnemen tegen het Griekse PAOK. Daarmee lootte het zeker niet de lastigste tegenstander.

De Buffalo's grepen als winnaar van groep B in de Conference League een rechtstreeks ticket voor de achtste finales. Ze waren hierdoor vrijgesteld van de tussenronde, waar de acht runners-up van de Conference League-poules en de acht nummers drie uit de Europa League hun opwachting maakten en in een rechtstreeks duel voetbalden om een plek in de achtste finales. AA Gent was bij de loting reekshoofd en ontliep zo een andere groepswinnaar van de Conference League.

De achtste finales staan op donderdag 10 en 17 maart op de agenda. Gent krijgt als groepswinnaar het thuisvoordeel in de return. PAOK eindigde in de groepsfase van de Conference League op de tweede plaats in zijn poule, achter de Deense winnaar FC Kopenhagen maar voor het Slovaakse Slovan Bratislava en Lincoln Red Imps uit Gibraltar. In de tussenronde schakelden de Grieken donderdag het Deense FC Midtjylland uit na strafschoppen.

PAOK staat momenteel op de tweede plaats in de Griekse eerste klasse, op elf punten van koploper Olympiakos.

Dit voorjaar rust alle hoop op AA Gent om de Belgische coëfficiënt op te krikken en het rechtstreeks Champions League-ticket te redden. Na de Europese uitschakeling van Club Brugge, Racing Genk en Antwerp afgelopen najaar heeft België met AA Gent immers nog slechts een vertegenwoordiger in Europa. Ons land dreigt zo na enkele bijzonder magere jaren op het Europese toneel zijn rechtstreeks geplaatste deelnemer voor de Champions League te verliezen in 2023. Om dat te vermijden moet de Gantoise excelleren in de Conference League, het derde Europese niveau. (SPN, ALG, PJB, nl)

De loting voor 1/8ste finales Conference League Marseille (Fra) - Bazel (Sui) Leicester City (Eng) - Stade Rennes (Fra) PAOK (Gre) - KAA Gent (Bel) Vitesse (Ned) - AS Roma (Ita) PSV (Ned) - FC Kopenhagen (Den) Slavia Praag (Cze) - LASK (Aut) Bodø/Glimt (Nor) - AZ (Ned) Partizan (Srb) - Feyenoord (Ned)

