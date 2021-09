KAA Gent heeft gedaan wat het moest doen in de Conference League. Tegen Famagusta won het een tweede keer op rij.

Met zes op zes delen de Buffalo's de leiding in groep B met Spartazan Belgrado, dat donderdag eveneens met 2-0 won van Flora Tallinn.

Trainer Hein Vanhaezebrouck posteerde Joseph Okumu in de defensie, terwijl in het offensieve blok Tark Tissoudali de voorkeur kreeg op Laurent Depoitre. Op de linksachter mocht Nurio voor het eerst opdraven in de Conference League. Beide teams begonnen gretig aan de partij, maar het was toch de thuisploeg die in het eerste kwartier aan de betere doelkansen kwam.

Na twee goede mogelijkheden voor Roman Bezoes kwam in de 28e minuut de 1-0 op het bord met hulp van Pavlos Korrea. Via de verdediger van Famagusta verdween een voorzet van Tissoudali in het eigen doel. Kums zette zich vijf minuten voor het einde van de eerste helft nog eens door. Doelman Assaf Tzur bokste tot bij Darko Lemajic, maar die kopte net over.

Famagusta ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en kwam daar in de 55e minuut heel dichtbij. Denis Popovic vond na een vrije trap Paulus Arajuuri, maar die weigerde te scoren. Gent bood meteen weerwerk via Elisha Owusu. De match werd potiger en dat resulteerde in enkele gele kaarten. Een kwartier voor het einde pegelde de ingevallen Vadis Odjidja een vrije trap net naast de kooi van Tzur. Vijf minuten later kreeg AA Gent loon naar werken toen samenspel tussen Tissoudali en Kums door laatstgenoemde werd afgerond. Tissoudali kwam ook ,nog dichtbij de 3-0, maar zijn poging werd gestopt door Tzur.

De volgende wedstrijd voor AA Gent in de Conference League is de uitmatch bij Partizan op donderdag 21 oktober.

Met zes op zes delen de Buffalo's de leiding in groep B met Spartazan Belgrado, dat donderdag eveneens met 2-0 won van Flora Tallinn. Trainer Hein Vanhaezebrouck posteerde Joseph Okumu in de defensie, terwijl in het offensieve blok Tark Tissoudali de voorkeur kreeg op Laurent Depoitre. Op de linksachter mocht Nurio voor het eerst opdraven in de Conference League. Beide teams begonnen gretig aan de partij, maar het was toch de thuisploeg die in het eerste kwartier aan de betere doelkansen kwam. Na twee goede mogelijkheden voor Roman Bezoes kwam in de 28e minuut de 1-0 op het bord met hulp van Pavlos Korrea. Via de verdediger van Famagusta verdween een voorzet van Tissoudali in het eigen doel. Kums zette zich vijf minuten voor het einde van de eerste helft nog eens door. Doelman Assaf Tzur bokste tot bij Darko Lemajic, maar die kopte net over. Famagusta ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en kwam daar in de 55e minuut heel dichtbij. Denis Popovic vond na een vrije trap Paulus Arajuuri, maar die weigerde te scoren. Gent bood meteen weerwerk via Elisha Owusu. De match werd potiger en dat resulteerde in enkele gele kaarten. Een kwartier voor het einde pegelde de ingevallen Vadis Odjidja een vrije trap net naast de kooi van Tzur. Vijf minuten later kreeg AA Gent loon naar werken toen samenspel tussen Tissoudali en Kums door laatstgenoemde werd afgerond. Tissoudali kwam ook ,nog dichtbij de 3-0, maar zijn poging werd gestopt door Tzur. De volgende wedstrijd voor AA Gent in de Conference League is de uitmatch bij Partizan op donderdag 21 oktober.