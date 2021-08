In de Conference League hebben de twee Belgische ploegen zich geplaatst voor de laatste voorronde. KAA Gent moest nog vol aan de bak in Riga, maar klaarde de klus in de slotfase. Anderlecht kon zijn terugwedstrijd in eigen huis dan weer rustig aanpakken na de 0-3-zege in Albanië. Het werd uiteindelijk nog 2-1 voor paars-wit.

KAA Gent heeft zich donderdagavond niet zonder moeite een weg gebaand langs het Letse Rigas FS in de derde voorronde van de Conference League. Na een pot eenrichtingsvoetbal lukte het de jongens van Hein Vanhaezebrouck pas in de slotfase om afstand te nemen. Aanwinst Joseph Okumu was de gevierde man met de enige goal van de wedstrijd. De heenmatch was op 2-2 geëindigd.

Gent dicteerde van bij het eerste fluitsignaal de wet in Riga, maar dat ging niet gepaard met doelpunten aan de rust. Julien De Sart had de grootste kans aan de voet: zijn voorzet-schot strandde in de 40e minuut op de lat.

In de tweede helft bleven de Oost-Vlamingen de match domineren. Thuisdoelman Vytautas Cerniauskas stond pal op pogingen van Vadis-Odjidja, Christopher Opéri, Alessio Castro-Montes en Giorgi Chakvetadze. Met het slotkwartier in zicht brak Okumu uiteindelijk de ban.

De Buffalo's nemen het in de vierde en laatste voorronde op tegen het Poolse Rakow Czestochowa, dat op het veld van Rubin Kazan pas na verlengingen triomfeerde. Na 180 minuten reguliere speeltijd leverde het tweeluik geen doelpunten op. Aan het eind van de eerste verlenging ontpopte thuisspeler Ilya Samoshnikov zich tot schlemiel na twee gele kaarten in evenveel minuten. In de tweede verlenging buitten de bezoekers het numerieke overwicht uit via Vladislavs Gutkovskis. Sead Haksabanovic kreeg nog een uitgelezen kans om in de 122e minuut vanaf de strafschopstip een penaltyreeks te forceren, maar hij faalde.

Ook Anderlecht door

Anderlecht heeft donderdagavond de riante uitgangspositie die het verwierf in de heenmatch in Albanië (0-3 winst) niet meer in het gedrang laten komen in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League. In eigen huis won het opnieuw van Laç, ditmaal met 2-1. De Brusselaars mogen zich daardoor opmaken voor de laatste voorronde.

Vincent Kompany had in de return een basisplaats in petto voor Anouar Ait El Hadj, de eerste van het prille seizoen voor de balgoochelaar. Hij zag van dichtbij hoe Francis Amuzu (32.) de score opende op aangeven van Isaac Kiese Thelin.

Na de pauze verdubbelde invaller Yari Verschaeren (72.) de marge nog. De tegentreffer van Regi Lushkja (85.) was niet meer dan een doekje voor het bloeden voor de bezoekers, dat de twee ontmoetingen in acht genomen afdroop met 5-1.

In die laatste voorronde wacht paars-wit het Nederlandse Vitesse, waar Club Brugge-huurling Loïs Openda voor de tweede voetbaljaargang op rij aan de slag is.

De Nederlanders wonnen in de terugmatch met 1-2 op het veld van het Ierse Dundalk. De heenmatch was op 2-2 geëindigd.

KAA Gent heeft zich donderdagavond niet zonder moeite een weg gebaand langs het Letse Rigas FS in de derde voorronde van de Conference League. Na een pot eenrichtingsvoetbal lukte het de jongens van Hein Vanhaezebrouck pas in de slotfase om afstand te nemen. Aanwinst Joseph Okumu was de gevierde man met de enige goal van de wedstrijd. De heenmatch was op 2-2 geëindigd.Gent dicteerde van bij het eerste fluitsignaal de wet in Riga, maar dat ging niet gepaard met doelpunten aan de rust. Julien De Sart had de grootste kans aan de voet: zijn voorzet-schot strandde in de 40e minuut op de lat. In de tweede helft bleven de Oost-Vlamingen de match domineren. Thuisdoelman Vytautas Cerniauskas stond pal op pogingen van Vadis-Odjidja, Christopher Opéri, Alessio Castro-Montes en Giorgi Chakvetadze. Met het slotkwartier in zicht brak Okumu uiteindelijk de ban.De Buffalo's nemen het in de vierde en laatste voorronde op tegen het Poolse Rakow Czestochowa, dat op het veld van Rubin Kazan pas na verlengingen triomfeerde. Na 180 minuten reguliere speeltijd leverde het tweeluik geen doelpunten op. Aan het eind van de eerste verlenging ontpopte thuisspeler Ilya Samoshnikov zich tot schlemiel na twee gele kaarten in evenveel minuten. In de tweede verlenging buitten de bezoekers het numerieke overwicht uit via Vladislavs Gutkovskis. Sead Haksabanovic kreeg nog een uitgelezen kans om in de 122e minuut vanaf de strafschopstip een penaltyreeks te forceren, maar hij faalde.Anderlecht heeft donderdagavond de riante uitgangspositie die het verwierf in de heenmatch in Albanië (0-3 winst) niet meer in het gedrang laten komen in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League. In eigen huis won het opnieuw van Laç, ditmaal met 2-1. De Brusselaars mogen zich daardoor opmaken voor de laatste voorronde.Vincent Kompany had in de return een basisplaats in petto voor Anouar Ait El Hadj, de eerste van het prille seizoen voor de balgoochelaar. Hij zag van dichtbij hoe Francis Amuzu (32.) de score opende op aangeven van Isaac Kiese Thelin. Na de pauze verdubbelde invaller Yari Verschaeren (72.) de marge nog. De tegentreffer van Regi Lushkja (85.) was niet meer dan een doekje voor het bloeden voor de bezoekers, dat de twee ontmoetingen in acht genomen afdroop met 5-1. In die laatste voorronde wacht paars-wit het Nederlandse Vitesse, waar Club Brugge-huurling Loïs Openda voor de tweede voetbaljaargang op rij aan de slag is. De Nederlanders wonnen in de terugmatch met 1-2 op het veld van het Ierse Dundalk. De heenmatch was op 2-2 geëindigd.