AA Gent heeft zich donderdagavond verzekerd van een plaats in de achtste finales van de Conference League. De Buffalo's verloren op de vijfde speeldag van de groepsfase weliswaar met 1-0 van het Cypriotische Anorthosis Famagusta. Maar met 10 op 15 kan Gent niet meer van de eerste plaats in poule B worden gehouden.

De ploeg van Hein Vanhaezebrouck had al voor de aftrap zekerheid verkregen over de groepswinst. Eerste achtervolger Partizan Belgrado verloor eerder op de dag immers met 1-0 bij het Estse Flora Tallinn waardoor de kloof met Gent drie punten bleef. Omdat Gent beter presteerde in de onderlinge duels, kon het niet meer worden voorbijgestoken door de Serviërs.

Vanhaezebrouck kon voor de verplaatsing naar Cyprus niet rekenen op de zieke Kums en liet daarnaast nog een rist vaste waarden zoals Odjidja, Depoitre en Tissoudali rusten. HVH zag hoe zijn ploeg na een aarzelende openingsfase de controle overnam maar na bijna een half uur toch tegen een achterstand aankeek. Lazaros Christodoulopoulos verschalkte Bolat met een schitterende verre lob. Aan de overzijde zag Ngadeu net voor de rust zijn inzet van de lijn gekeerd.

Na de koffie slaagden de bezoekers er niet in een vuist te maken. Vanhaezebrouck bracht voor het laatste half uur nog een aantal sterkhouders maar ook zij konden de eerste Gentse nederlaag in deze Conference League niet vermijden. Maar door de kwalificatie zal het verlies ongetwijfeld snel verteerd zijn.

Op 9 december speelt AA Gent op de slotspeeldag thuis tegen Flora. Partizan ontvangt dan Famagusta. Voor de Oost-Vlamingen staat, behalve wat prijzengeld en punten voor de coëfficiënt, dan niets meer op het spel. Zij treden al zeker volgende lente aan in de achtste finales van de Conference League.

