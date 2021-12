Op de laatste speeldag van de groepsfase van de Conference League heeft KAA Gent gewonnen van Flora Tallinn. KAA Gent was al zeker van groepswinst.

Gent had de groepszege al op zal en trainer Hein Vanhaezebrouck sleutelde fiks aan zijn elftal. In vergelijking met de jongste competitiewedstrijd tegen OH behielden alleen Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu, Julien De Sart en Elisha Owusu hun plaats. Bij de bezoekers kon topscorer Rauna Sappinen wegens een liesblessure, niet aan de partij beginnen.

Bruno zorgde in de 9e minuut voor een beetje opwinding door neer te gaan in de zestien, maar de Zweedse scheidrechter Kaspa Sjöberg ging er niet op in. Owusu kopte net voor het halfuur op de deklat en even later moest Davy Roef even plat op een schot van Ken Kallaste. Bij die schaarse kansen bleef het in een eerste helft die op 0-0 eindigde.

De thuisploeg kwam beter uit de kleedkamer en dat resulteerde al vrij snel in de openingstreffer. Ilombe Mboyo bediende Bruno die, randje buitenspel,in de 51e minuut kon infiltreren en de bal netjes naast Matvei Igonen binnen prikte. Vanhaezebrouck bracht daarop Vadis Odjidja en Ibrahima Cissé in voor Ngadeau en De Sart en met nog 20 minuten voor de boeg mochten ook Roman Bezus, Laurent Depoitre en Tarik Tissoudali komen opdraven voor Mboyo, Bruno en Giorgi Chakvetadze. Bezus zorgde meteen daarop voor gevaar, net als Tissoudali. Roef moest zich nog een keer tonen op een pegel van de ingevallen Michael Lilander. Bij een nieuwe aanval van Tallinn kreeg Owusu de bal nog tegen de hand in de zestien, maar ref Sjöberg floot niet. Depoitre testte in de toegevoegde tijd nog eens de paraatheid van Igonen, maar het bleef in een matige partij bij 1-0.

In de andere wedstrijd in groep D speelden Partizan Belgrado en Anorthosis 1-1 gelijk. Gent is met 13 punten groepswinnaar. Partizan eindigde met acht punten op de tweede plaats, voor Anorthosis (6) en Flora (5), en gaat naar de tussenronde. Gent zit vrijdag 25 februari bij de loting voor de achtste finales in de pot.

