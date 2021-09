AA Gent kende donderdag geen problemen met FC Flora Tallinn in de eerste groepswedstrijd van de Conference League. Ondanks een flauwe eerste helft wonnen de Buffalo's met 0-1 van de Estlandse landskampioen. Darko Lemajic scoorde het enige doelpunt in de 55e minuut.

Hein Vanhaezebrouck verwees Joseph Okumu, Julien De Sart, Nurio en Tarik Tissoudali naar de bank na de nederlaag tegen Charleroi in de Jupiler Pro League afgelopen weekend. Bruno Godeau, Christopher Opéri, Elisha Owusu en Lemajic kregen hierdoor opnieuw speelgelegenheid. Toch begon AA Gent matig aan de wedstrijd, in een amper gevuld stadion. De Estlanders, die zonder buitenlanders aantraden, konden zelfs een aantal keer gevaarlijk dreigen. Rauno Alliku schoot in 8e minuut over nadat hij knap Alessio Castro-Montes uitkapte. Sergei Zenjov probeerde het met een knal van ver die Sinan Bolat eenvoudig kon plukken. AA Gent kon eigenlijk pas echt gevaarlijk worden in de extra tijd van de eerste helft met een kopbal van Laurent Depoitre. Die poging werd knap verijdeld door Matvei Igonen.

Met de ambitie om Europees te overwinteren, moest AA Gent sterker uit de kleedkamer komen. In de 55e minuut bediende Roman Bezus geniaal Lemajic, die de 0-1 binnenprikte. Diezelfde Lemajic had in de slotminuten nog een kans om de score te verdubbelen. Ondertussen maakte Ilombe Mboyo zijn debuut voor AA Gent, met een behoorlijke invalbeurt. Ook De Sart en Tissoudali kregen nog speelgelegenheid. Met een 0-1 voorsprong bleef AA Gent vrij zenuwachtig spelen in de tweede helft. Toch hielden de Buffalo's zonder veel problemen stand.

AA Gent pakt zo voorlopig de leiding in groep B van de Conference League. Over twee weken ontvangt het op de tweede speeldag Anorthosis Famagusta, dat donderdagavond nog tegen Partizan Belgrado aantreedt.

