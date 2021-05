Antwerp kan zaterdagavond in de topper op bezoek bij RSC Anderlecht niet rekenen op Didier Lamkel Zé. De Kameroener heeft positief getest op corona. Naast Lamkel Zé legden er nog drie spelers een positieve test af, met name Dylan Batubinsika, Frank Boya en Felipe Avenatti. Dat nieuws werd vrijdag bevestigd door de club zelf.

Een fikse streep dus door de rekening van The Great Old, die eerder besloot om geen beroep meer te doen op draaischijf Lior Refaelov toen zijn nakende overstap naar Anderlecht aan het licht kwam.

Antwerp verloor op de eerste speeldag van de Champions' play-offs met 2-3 van Racing Genk en is daardoor teruggevallen naar een gedeelde 3e plaats met Anderlecht (30 ptn). Genk (31 ptn) ontvangt vrijdagavond al leider Club Brugge (39 ptn).

Een fikse streep dus door de rekening van The Great Old, die eerder besloot om geen beroep meer te doen op draaischijf Lior Refaelov toen zijn nakende overstap naar Anderlecht aan het licht kwam. Antwerp verloor op de eerste speeldag van de Champions' play-offs met 2-3 van Racing Genk en is daardoor teruggevallen naar een gedeelde 3e plaats met Anderlecht (30 ptn). Genk (31 ptn) ontvangt vrijdagavond al leider Club Brugge (39 ptn).