Op een verjaardagsfeestje met 22 aanwezigen zijn zaterdagnacht drie profvoetballers van Cercle Brugge aangetroffen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Cercle laat op de website van de club weten dat het de feiten betreurt.

De lokale politie van Brugge werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor geluidsoverlast op een appartement in Brugge. Ter plaatse noteerde men dat er een feestje aan de gang was met 22 aanwezigen. De Senegalese voetballer Franck Kanouté (22) bleek dat feestje georganiseerd te hebben voor zijn verjaardag. Ook de Nederlander Anthony Musaba (20) en de Fransman Jean Marcelin (20), allebei door Cercle gehuurd van AS Monaco, waren op de bijeenkomst aanwezig.

Tegen alle aanwezigen werd door de politie een proces-verbaal opgesteld. Op basis van die bevindingen zal het parket nu moeten oordelen over een eventuele bestraffing. De betrokkenen kunnen een minnelijke schikking van 750 euro krijgen, of zelfs van 4.000 euro in het geval de organisator. Het is echter ook mogelijk dat de aanwezigen zich voor de rechtbank zullen moeten verantwoorden. Bij het nemen van die beslissing zal ook rekening gehouden worden met eventuele eerdere inbreuken op de coronamaatregelen.

Cercle zal 'gepast en streng' optreden

Cercle Brugge laat ondertussen via haar website weten dat het dit incident betreurt. 'Cercle Brugge benadrukt dat het niet naleven van de coronamaatregelen niet alleen getuigt van asociaal gedrag, het is gewoon ongepast en het strookt in geen geval met de waarden die Cercle als familiale en maatschappelijk verantwoorde vereniging vooropstelt', aldus een mededeling.

Bovendien wordt gewezen op de interne gedragscode die bij het begin van het seizoen werd opgesteld om spelers, staf en medewerkers op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Met de betrokken spelers gaat Cercle in dialoog om hun versie van de feiten te kennen. 'Op basis van de gesprekken die Cercle op dit moment met de betrokken spelers voert, zal Groen-Zwart het in geen geval nalaten om gepast en streng op te treden.'

