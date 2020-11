De coronacrisis heeft een zware impact op de financiën van de Pro League-clubs. De Pro League meldt donderdag een daling van de inkomsten van bijna 50 procent voor de periode maart-september 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Er is sprake van een globaal inkomstenverlies van 275 miljoen euro. En dat bedrag zal nog oplopen.

De daling van de inkomsten is 'te wijten aan het quasi volledig wegvallen van de wedstrijdinkomsten, dalende sponsorinkomsten en het stilvallen van de uitgaande transfermarkt', zo klinkt het in een persbericht. 'Aangezien 80 procent van de daling zich manifesteert in de periode juli-september 2020, dreigt het globale verlies voor de Pro League-clubs in het seizoen 2020-2021 erg zwaar op te lopen.'

Volgens Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, toont de analyse van de cijfers een onrustwekkende trend aan. 'Waar de cijfers voor het einde van het seizoen 2019-2020 nog een beperkt inkomstenverlies aangaven, loopt dit zeer sterk op voor het seizoen 2020-2021', aldus Croonen. '80 procent van de inkomstendaling situeert zich immers in het derde kwartaal. Gezien de huidige context, met onder andere zeer beperkte wedstrijdinkomsten, maar met behoud van de vaste kosten (loonkosten, infrastructuur, het niet inzetten van de technische werkloosheid) voor de profclubs, lijkt het zeer waarschijnlijk dat deze cijfers zullen blijven oplopen en naderhand ook een impact zullen uitoefenen op het bredere ecosysteem, van onderaannemers tot gezinnen.'

Pierre François, CEO van de Pro League, wijst op 'het cruciale belang van de huidige structurele overeenkomsten'. Hij denkt daarbij in de eerste plaats 'aan de mediarechtendeal met Eleven Sports, die de clubs de komende vijf seizoenen verzekerde inkomsten biedt, aan die met naming sponsor AB Inbev of de verschillende overeenkomsten op clubniveau'.

