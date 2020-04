Gevoetbald wordt er niet, maar dat betekent niet dat de clubs geen oog hebben voor de samenleving. Wat doen de zestien clubs uit 1A concreet?

Toen de coronacrisis uitbrak, polste R. Antwerp FC bij sponsors en partners met de vraag: hoe kunnen we mekaar helpen?

Voor de rood-wit helden kunnen supporters mensen nomineren die de club via haar sociale kanalen in de bloemetjes zet.

Op paasdag werd de Antwerp Fit Club gelanceerd op Strava, met Steven Defour als deelnemer.

Vorige woensdag blikte de club ook een podcast in met assistent-trainer Wim De Decker, die het had over het welzijn van de spelers.

Deze week wordt het rood-witte legioen gemobiliseerd om het clublied vanuit eenieders kot te zingen en in te sturen voor een compilatie, nadat de harmonie van de Bosuil van thuis uit het clublied speelde.

Mensen in tranen

Onder de supporters die technisch werkloos zijn riep Antwerp Dynamite, in betere tijden gangmakers in het stadion met tifo's, via de kanalen van de club op wie hulp nodig had, zegt initiatiefnemer Robbe Sels. 'Oudere mensen vroegen we of we boodschappen konden doen. Daarnaast hebben we tuinen onderhouden van een woonzorgcentrum, leverden we pizza's aan een ziekenhuis, samen met mondmaskers en andere beschermingsmiddelen. Het idee van de club om pakketten uit te delen aan de 75-plussers met een abonnement hebben wij uitgevoerd. Mensen belden ons in tranen dat ze het zo'n knap initiatief vonden.'

'Een vriend met een bedrijf in het vervoer van voedsel polste bij bakkers, slagers en een producent van aardappelen of men niks wilde schenken. Zo bezorgden we soep aan oudere mensen in Deurne, verdeelden we twee ton prei over hulporganisaties, een daklozensteun, een voedselbank, en aan mensen op de parking van een ziekenhuis. We passeerden ook langs appartementsblokken bij ouderen. Iemand van ons werkt bij Colruyt en kreeg paaseieren en kinderchocolade. Die leverden we af bij het kinderziekenhuis van Wilrijk. We bakten in een food truck voor het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen wafels voor het zorgpersoneel en gaan ook de veegdienst, de vuilnisdienst en de haven van Antwerpen een hart onder de riem steken.'

Eclairs voor zorgcentra

Racing schonk 300 mondmaskers en 15 iPhones aan het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk dat vooral nood had aan telefoons waarmee coronapatiënten kunnen communiceren met vrienden en familie. De 40 laptops die samen met IT-bedrijf Tracs geschonken werden aan Vincentius Genk, de stad Genk en het OCMW zijn bestemd voor kansarme kinderen in het lager onderwijs die niet over het juiste materiaal beschikken voor thuisonderwijs.

Donderdag bakte sfeergroep Genk CF eclairs die verdeeld werden over de zorgcentra. KRC Genk blijft in voortdurend contact met de wooncentra en het ZOL om bij te springen waar nodig. Het wil de helden uit de zorg volgend seizoen uitnodigen bij thuiswedstrijden.

Binkie en accordeonist

De lijst aan acties en initiatieven bij kersvers kampioen Club Brugge is ronduit indrukwekkend. Ook KAA Gent manifesteert zich in deze crisistijden met een sterke communitywerking die tal van acties opzet.

Andere clubs hebben nog geen concrete acties voorzien (Anderlecht) of zijn met overleven bezig (KVO en Royal Excel Mouscron). STVV schonk dan weer de drankvoorraad die het had ingeslagen voor de laatste (afgelaste) wedstrijd tegen Anderlecht aan een plaatselijk ziekenhuis en een paar woonzorgcentra. Afgelopen weekend stuurden de Kanaries clubmascotte Binkie en accordeonist Jonas van Esch naar een paar woonzorgcentra om de bewoners muzikale verstrooiing te bieden.

Lees de volledige reportage in Sport/Voetbalmagazine van 22 april.

