De ene club communiceert al wat meer open over de namen van besmette voetballers dan de andere, maar duidelijk is dat de kalender de komende weken coronagerelateerde inhaalwedstrijden zal tellen. Inmiddels bereiden in de coulissen de diverse profclubs de volgende algemene vergadering door.

De wedstrijd van Westerlo afgelopen weekend ging al niet door, en ook Anderlecht begint gevaarlijk te flirten met een eerste uitstel van een wedstrijd. Met Yari Verschaeren testte na Vlap, Zulj, Wellenreuther en Lawrence een vijfde speler positief op Covid-19. Vanaf zeven besmettingen in de kern mag een ploeg uitstel van haar match aanvragen. Westerlo overschreed dat aantal ruim: zij telden in de kleedkamer tien besmettingen. Er ging intern binnen de Pro League wel wat discussie vooraf aan dat absolute cijfer van zeven. Aanvankelijk was het de bedoeling om ploegen toe te staan een wedstrijd uit te stellen als een bepaald percentage van de spelers die het weekend voordien op het wedstrijdblad stonden, besmet was geraakt. De ene kern is groter dan de andere, vijf besmettingen bij een topclub die over 30 spelers beschikt, is anders dan vijf gevallen bij een kleine ploeg. Maar uiteindelijk haalde dat voorstel het niet en kwam een absoluut cijfer uit de bus. Een besmetting houdt ook in dat er contactloos moet worden getraind, dachten ze vorige week bij een ploeg uit 1A. Dat klopt. De speler moet in quarantaine en tijdens alle trainingen moet social distancing worden ingebouwd. Uit de regelmatig afgenomen tests (altijd 72 uur voor de wedstrijd) die de Pro League ongeveer 650.000 euro gaan kosten, komt soms ook een vals positief resultaat naar voor, merkten de ploegen al. Zo kreeg onlangs een speler uit 1A - om privacyredenen noemen we zijn naam niet - in het begin van de week te horen dat hij licht positief was. Bij de test 72 uur voor de wedstrijd bleek hij uiteindelijk negatief, zodat hij toch kon spelen. Een ploegmaat was wél positief en miste de partij. Een en ander zal ons nieuws nog wel een tijdje blijven domineren. Clubs proberen zoveel mogelijk te beheersen, maar kunnen hun spelers niet helemaal van alle risico's vrijwaren. Zeker niet als ze een paar dagen vrij hebben, zoals onlangs tijdens de interlandbreak. De besmettingen die we nu zien, worden daarmee in verband gebracht. Inmiddels is vorige maandag ook de competitie bij de U21 begonnen. In de hoogste reeks geen Club NXT, zij voetballen in 1B. De plaats van Club werd ingenomen door OHL. Dat zorgde in het andere Brugge voor tandengeknars. OHL degradeerde vorig seizoen uit de hoogste reeks, samen met STVV. Die twee werden vervangen door Waasland-Beveren en Eupen, de beste twee in de tweede reeks. OH Leuven wordt nu opgevist. Een en ander gebeurt op basis van de licentie, zo blijkt. Dezelfde manier van berekenen leidde tot het toelaten van Club NXT in 1B. Die beslissing werd toen aangevochten door Anderlecht en KRC Genk, maar het reglement werd indertijd door alle clubs gestemd. Op basis van eenzelfde rangschikking eindigt OHL boven Cercle. De hoogste reeks bestaat uit: Standard, Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk, KV Mechelen, OH Leuven, Eupen en Waasland- Beveren. De andere ploegen uit 1A zitten in reeks B. De volgende algemene vergadering van de Pro League is op 7 oktober. Het wordt er eentje om naar uit te kijken, want het is de eerste sinds de herstart van de competitie. Op de agenda: het voorzitterschap én het aflopende mandaat van CEO Pierre François. Wat het voorzitterschap van Peter Croonen betreft: de belangen van je club én die van alle profclubs behartigen is een soms onmogelijke spreidstand. Vandaar de vraag naar een onafhankelijk voorzitter. Wat de CEO betreft: Pierre François is komende zomer einde contract en pensioengerechtigd. De man wil graag nog twee jaar doorgaan. Sommige dossiers handelde hij goed af - het televisiecontract onder meer (waarbij zijn bonus wel ter discussie staat) -andere veel minder. Krijgt hij nog een extra jaar om een opvolger in te werken, of stopt zijn verhaal? Op 7 oktober valt de beslissing. Dan gaat het ook over de samenstelling van de huidige raad van bestuur. Die telt op dit moment slechts zes verkozenen. Er is ruimte voor eentje meer. Vooral de kleine clubs dringen daarop aan. Vincent Goemaere (Cercle Brugge) is een van de kandidaten voor dat zitje.