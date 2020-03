De Jupiler Pro League wordt al zeker tot 3 april stilgelegd, welke maatregelen nemen de clubs ondertussen?

Bij KRC Genk worden de trainingen al zeker tot 23 maart afgelast. De spelers krijgen wel een individueel schema mee naar huis en moeten zich drie keer per week melden voor een 'onderhoudstraining'. Buitenlandse spelers mogen van KRC niet naar hun thuisland afreizen, en aan de voetballers wordt ook afgeraden om in hun vrije tijd in drukke publieke plaatsen te komen. De kleedkamer, douches, het medisch kabinet en spelershome zullen preventief gedesinfecteerd worden. Goed nieuws voor zij die geen zin hebben om te koken: de club levert maaltijden aan huis.

De spelers van Zulte Waregem kregen voor dit weekend een loopschema. Volgende week wordt er wel getraind, zij het in kleine groepjes. Van 19 maart tot 23 maart krijgen Davy De fauw en co vrij. Ze werden wel afgeraden om België tijdens die periode te verlaten.

Ook KV Oostende gaf zijn spelers een individueel loopprogramma mee naar huis. Donderdag worden ze opnieuw op de club verwacht. De spelers van Antwerp, Mechelen, Standard en Charleroi kregen tot maandag vrij. Dan bekijken de meeste clubs 'in het kader van de evoluties' welke maatregelen er verder getroffen worden.

Op Anderlecht werd er net als in Waregem beslist om de spelers te laten trainen in kleinere groepjes, die elk een eigen kleedkamer krijgen. Alle andere elftallen van RSC Anderlecht trainen niet, zo laat de recordkampioen vrijdag weten. Elke speler krijgt ook een apart lunchpakket mee naar huis.

Bij Club Brugge worden alle maatregelen van de overheid al een tijdje in acht genomen. De A-ploeg neemt voorlopig nog geen vakantie, want het trainde vanochtend nog en iedere speler kreeg een eigen programma mee. Volgende week wordt er ook weer zoals normaal getraind. Het ontbijt op de club is geschrapt en het middagmaal wordt aan de spelers meegegeven. Op die manier wil men de tijd die de spelers in groep doorbrengen op het Belfius Base Camp zo kort mogelijk houden.

Eupen traint tot 23 maart helemaal niet, Waasland-Beveren zal dat één keer per dag doen. Overal op het oefencomplex werden wel alcoholgels, met handleiding, gehangen om geregeld de handen te kunnen ontsmetten. De spelers kregen ook een extra kleedkamer zodat ze niet te dicht bij elkaar zouden moeten zitten.

