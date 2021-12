Twaalf voetbalteams streden woensdagavond om een plekje in de kwartfinales van de Croky Cup. Club Brugge, KV Mechelen, KV Kortrijk, AA Gent, OH Leuven en Eupen plaatsten zich alvast. Dinsdagavond had Anderlecht zich al verzekerd van een plekje. Donderdag strijden Standard en Beerschot om het laatste plaatsje in de kwartfinales. Na die wedstrijd wordt de loting uitgevoerd.

Club Brugge heeft woensdag in de Croky Cup opnieuw gewonnen tegen Racing Genk. De West-Vlamingen wonnen met 3-3, 5-3 na penalty's.

Racing Genk zorgde voor een blitzstart in eigen huis. Mignolet moest na enkele minuten al serieus aan de bak op een kopbal van Ito. Een beetje tegen de gang van het spel in kwam Club op voorsprong na 6 minuten. Balanta zorgde met een geweldige knal voor de 0-1. Na een twintigtal minuten werd de wedstrijd opeens stilgelegd. De reden was onduidelijk, maar spreekkoren van de fans zouden de aanleiding zijn. Vlak na de onderbreking klom Genk langszij via Thorstvedt (29.), na slecht verdedigen bij Club. Op slag van rust scoorde Paintsil dan als een duivel uit een doosje de 2-1. Genk ging na rust wat op zijn lauweren rusten en daar kon Club van profiteren. De Ketelaere (69.) duwde een voorzet van Ricca knap binnen. Genk kwam vrijwel onmiddellijk opnieuw op voorsprong. Paintsil (70.) was de verdedigers van Club weer te snel af en trapte knap binnen: 3-2. Brugge ging daarna op zoek naar kansen maar die vonden de West-Vlamingen nauwelijks.

In het ultieme slot viel uit het niets toch nog de gelijkmaker via Charles De Ketelaere (88.). Die zo alsnog verlengingen uit de brand sleepte. Na flauwe verlengingen met nauwelijks kansen, eentje voor Oyen, volgden penalty's. Bas Dost scoorde de eerste waarna Hrosovsky miste. Bij de tweede, derde en vierde beurt scoorden beide ploegen. Noa Lang scoorde de beslissende vijfde penalty.

KV Mechelen klopt Cercle Brugge na verlengingen, beslissende goal pas in minuut 118

KV Mechelen heeft woensdag revanche genomen op Cercle Brugge na de competitienederlaag van dit weekend. De Kakkers wonnen in de achtste finales van de Beker met 2-1 na verlengingen.

KV Mechelen en Cercle begonnen allebei sterk aan de partij, die al na een kwartiertje werd onderbroken door wangedrag van enkele supporters. Iets na het halfuur viel dan de eerste goal van de partij uit de lucht. Bij Mechelen kregen ze een vrije schop niet weg waardoor Somers de Vereniging op 0-1 kon brengen. Beide teams kregen daarna nog een grote kans om te scoren. Mechelen begon furieus aan de tweede helft en ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er uiteindelijk via invaller Igor De Camargo. Scoren lukte beide teams daarna wel niet meer.

Verlengingen waren onvermijdelijk. In die verlengingen was KV Mechelen de betere ploeg maar grote kansen bracht dat niet met zich mee. Na flauwe verlengingen leken penalty's onafwendbaar. Op dat moment onderscheidde Nikola Storm (118.) zich met een geweldige actie en dito schot.

KV Kortrijk klopt KV Oostende met 1-0

Een lastig begin voor de Kustboys op verplaatsing. Al na drie minuten ging de bal op de stip na handspel bij Oostende. Selemani zette zich achter de bal maar de jonge Schelfhout bracht redding. Kortrijk controleerde daarna wel de wedstrijd. KVO moest rekenen op kleine kansjes via Gueye.

Na een slappe start van de tweede helft toch een verrassend openingsdoelpunt van Gueye (51.), na een goede voorzet van D'Haene. Kortrijk werd opeens wakker en Gueye kreeg meteen een goede kans om er 2-0 van te maken. Nadien ging de Kortrijkse storm wat liggen en bloedde de wedstrijd dood. KVO ging in het slot nog nadrukkelijk op zoek naar een gelijkmaker maar die viel uiteindelijk niet.

AA Gent klopt tweedeklasser Lommel met 0-2 en bekert verder

Gent startte het sterkst en werd al snel beloond. Na een weggekopte hoekschop trapte De Sart (17.) enig mooi in de winkelhaak. Enkele minuten later volgde een eerste grote kans voor Lommel. Kis trapte zijn vrijeschop op de paal. Gent bleef in de tweede helft ook controleren. Kansen kregen ze echter niet meer en dat gaf de kans aan Lommel om zich terug in de match te knokken. Sinan Bolat moest zich zelfs nog onderscheiden. Gent ging dan weer op zoek naar een tweede treffer en die kwam er ook. Tissoudali ging op wandel in de Lommelse verdediging en werd licht geraakt. Bal op de stip en De Sart (74.) twijfelde niet en schoot hard binnen. Lommel kreeg nog enkele kleine kansen, maar Gent kwam nooit echt in de problemen.

OH Leuven naar kwartfinales na 2-3 zege tegen Westerlo

Westerlo en OHL begonnen beide goed aan de wedstrijd. De partij werd wel al snel ontsierd door twee rode kaarten. Kouya Mabea (Westerlo) en Xavier Mercier (OHL) kregen in de 17e minuut allebei een rood karton onder de neus geschoven na een kleine ruzie. Enkele minuten later nog meer problemen voor OHL toen Christoffer Remmer (22.) de thuisploeg knap op voorsprong zette. Het ging daarna leuk op en neer, met grote kansen voor Vaesen (Westerlo) en Tamari (OHL).

Na rust leek al snel de 2-0 te vallen, maar de goal van Jan Bernat werd afgekeurd voor buitenspel. Vlak daarna viel de goal wel aan de overkant. Casper De Norre (55.) kwam goed naar binnen en schoot knap raak. Westerlo wachte niet lang voor een reactie en na tien minuten zorgde Bernat (67.) opnieuw voor de voorsprong. Foster kon op een kwartier voor het eind de wedstrijd beslissen, maar ook zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. OH Leuven leek de handdoek in de ring te gooien tot minuut 88. Kaba gaf de bal perfect aan Siebe Schrijvers die alsnog de 2-2 binnenknalde. In de 93e minuut was het Leuvense feest helemaal compleet. Na slap verdedigen bij Westerlo kon Mathieu Maertens alsnog de onverhoopte winning goal maken en zo verlengingen afwenden.

Zulte Waregem geeft 0-2 voorsprong uit handen tegen Eupen en verliest in verlengingen

Zulte Waregem begon het best aan de partij. Zinho Gano miste in de 18e minuut een dot van een kans. Twee minuten later zorgde Gano (20.) dan toch met de kop voor de 0-1. Eupen schoot wakker na de goal en dwong meer en meer kansen af. Het doelpunt viel uiteindelijk toch aan de overkant. Opnieuw Zinho Gano (36.) maakte er 0-2 van.

Het begin van de tweede helft was voor Zulte, dat nadrukkelijk op zoek ging naar een derde treffer. Toch kwam Euper weer in de wedstrijd. Sammy Bossut loste knullig de bal, waarna de pas ingevallen Prevljak (68.) makkelijk scoorde. Na de aansluitingstreffer was het opnieuw al Eupen wat de klok sloeg. De Oostkantonners lieten echter enkele grote kansen liggen. Tien minuten voor tijd viel de goal dan toch. De onhoudbare Prevljak (81.) zorgde met zijn tweede van de avond voor verlengingen.

In die verlengingen was het meteen raak voor Eupen. De beste ploeg uit de tweede helft scoorde via Amat (93.), na een knappe assist van Peeters.

