KRC Genk heeft zich donderdag ten koste van KV Mechelen geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. Het werd 4-1 in de Luminus Arena.

Genk zat snel op rozen. Al in de tweede minuut duwde Dessers een voorzet van Ito met de borst tot bij Kristian Thorstvedt. De Noor verschalkte doelman Coucke: 1-0. Acht minuten later hadden de Limburgers een dubbele voorsprong te pakken. Oyen mocht al te eenvoudig voorzetten, Daniel Munoz knikte de bal binnen. Het was alle hens aan dek bij Malinwa, dat nauwelijks voor dreiging kon zorgen.

Zonder veel overtuiging probeerde KV Mechelen de bakens te verzetten in de tweede helft. Maar het was Thorstvedt die in de 65e minuut op aangeven van Munoz met zijn tweede van de avond voor de 3-0 zorgde. Nadien spatte een knal van Dessers nog uiteen op de lat, meteen gevolgd door de eerredder van Kerim Mrabti (83.). Drie minuten later zette invaller Théo Bongonda met een banaanschot de eindstand op het scorebord. Woensdag kwalificeerden Eupen (1-0 tegen AA Gent) en Anderlecht (1-0 tegen Cercle Brugge) zich al voor de halve finales.

Om 20u45 staat Club Brugge tegenover Standard op Sclessin.

