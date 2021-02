KV Mechelen heeft woensdag haar eerste horde in de Croky Cup genomen. Malinwa versloeg in de zestiende finales in het eigen AFAS Stadion 1B-club RWDM met 2-0. Het is voor Mechelen een terugkeer in de Belgische beker. Vorig seizoen mocht het na haar straf in Operatie Propere Handen niet deelnemen.

Mechelen was in eigen huis in de openingsfase de bovenliggende partij. Even voor het halfuur werd het daarvoor beloond. RWDM-verdediger Van Den Bogaert haalde in de zestien Kaboré neer en de bal ging op de stip. De Nederlander Druijf (28.) zette zich achter de bal en scoorde in de gietende regen zijn eerste treffer voor Malinwa.

Na rust kwam RWDM, onder impuls van invaller Nzuzi, meer en meer opzetten. Op het uur hoopten de Brusselaars op een elfmeter na een vermeende fout van Bijker op Nangis. Ref D'Hondt zag er echter geen graten in. Mechelen ontsnapte en man-in-vorm Shved (65.) maakte er aan de overkant meteen 2-0 van. De veer was nu gebroken bij RWDM, de kwalificatie voor Mechelen een feit.

KV Mechelen, de bekerhouder van 2019, ontmoet in de achtste finales Beerschot. De Ratten profiteerden van het forfait van Dessel. Het lokale bestuur in de Kempense gemeente gaf vorige maand geen toestemming voor het hervatten van de trainingen.

