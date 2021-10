KV Mechelen heeft zich dinsdag ten koste van Union geplaatst voor de achtste finales van de Belgische voetbalbeker. Ook Standard, Zulte Waregem en KV Oostende mogen door.

De Oekraïner Maryan Shved opende na een kwartier de score in het AFAS Stadion. Iets voorbij het uur maakte Geoffry Hairemans er 2-0 van.

Union kwam tien minuten voor tijd weer in de match. Dante Vanzeir verzilverde een assist van Denis Undav. Net daarvoor had Burgess op de paal gekopt.

In de slotfase zette Union nog alles op alles maar Mechelen hield stand en bekert verder. De Brusselse promovendus kan zich voluit richten op de competitie.

Zulte Waregem presteert in 1A voorlopig tegenvallend maar boekte dinsdagavond wel een bekersucces(je). Essevee haalde het met 1-2 op het veld van RWDM uit 1B.

De West-Vlamingen kenden een droomstart in het Edmond Machtensstadion. Nog binnen de eerste minuut hing de bal al tegen de netten na een treffer van de Zwitser Dereck Kutesa. Kort voor de pauze maakte Lenny Nangis uit Guadeloupe gelijk voor RWDM.

Omdat er daarna niet meer werd gescoord, leken er verlengingen te komen. Maar net voor affluiten ging de bal op de stip na handspel in de zestien. Jelle Vossen twijfelde niet en bevrijdde Zulte Waregem.

Ook Standard heeft zich dinsdagavond gekwalificeerd voor de achtste finales van de Belgische voetbalbeker. De Rouches wonnen met 0-1 bij Moeskroen, de rode lantaarn uit 1B.

De Braziliaan Joao Klauss scoorde na zes minuten van op de stip het enige doelpunt van de wedstrijd. Voor Luka Elsner is het de eerste zege als trainer van Standard. Hij volgde twee weken geleden bij de Luikenaars de ontslagen Mbaye Leye op. Standard is de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen. In de finale bleek KRC Genk met 2-1 te sterk.

Eerder op de avond had KV Oostende zich met een klinkende zege geplaatst voor de achtste finales van de Belgische voetbalbeker. De kustploeg won in de eigen Diaz Arena met 8-1 van CS Onhaye, een ploeg uit derde amateur.

De bezoekers kwamen na twee minuten verrassend op voorsprong langs Thibaut Delplank, maar al snel maakte Marko Kvasina gelijk. De Oostenrijker scoorde voor de pauze nog twee keer (26., 41.) en ook de Kaapverdiër Steven Fortes (38.) vond de weg naar de netten.

Na de pauze diepte de Ghanees David Atanga (53, 60.) de voorsprong verder uit met twee goals. Nadat Onhaye met tien verder moest, pikten ook de Fransen Thierry Ambrose (75., pen.) en Théo Ndicka (80.) hun goal mee.

