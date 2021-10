Uittredend bekerwinnaar KRC Genk heeft zich woensdagavond probleemloos geplaatst voor de achtste finales. Ook Club Brugge en Anderlecht haalden makkelijk de volgende ronde.

De Limburgers kenden geen moeite met Sint-Eloois-Winkel uit eerste amateur. Het werd 0-6 na goals van Ugbo (34. pen, 80.), Arteaga (36., 38.), Paintsil (44.) en Toma (86.). Een opsteker voor coach John van den Brom na de recente tegenvallende resultaten in de competitie.

AA Gent zette woensdagavond Belisia Bilzen uit tweede amateur, met coach Luc Nilis, opzij met 4-0. Voor de Buffalo's scoorden Odjidja (6.), Okumu (25.), Mboyo (43.) en Tsjakvetadze (64. pen).

Eupen gaat eveneens door na een krappe 0-1 zege bij Dender uit eerste amateur. Gnaka (7.) tekende voor de enige treffer.

Club Brugge en Anderlecht laten zich niet verrassen

Club Brugge en Anderlecht hebben zich later woensdagavond ook probleemloos geplaatst.

Landskampioen Club Brugge zette in Jan Breydel Deinze uit 1B opzij met 3-0. Alle goals vielen na de pauze. José Izquierdo (48.) en twee keer Bas Dost (74., 77.) deden de thuisaanhang juichen. Voor Deinze zat er dus geen herhaling van de bekerstunt van drie jaar geleden in.

Anderlecht haalde met 1-7 uit op het veld van La Louvière uit tweede amateur. Bij de rust stond het al 1-4 na treffers van Zirkzee (20., 45.), Hoedt (32.) en Refaelov (39.). Voor de thuisploeg scoorde Franco (35.) van op de stip. Na de pauze dikten Raman (75.) en opnieuw Refaelov (79.) en Hoedt (90.) de voorsprong van paars-wit verder aan.

Ook Kortrijk pakte woensdagavond een ticket voor de achtste finales, maar de Kerels hadden wel strafschoppen nodig tegen Knokke, een ploeg uit eerste amateur. Kortrijk kwam in 51e minuut op voorsprong langs Kadri maar de thuisploeg sleepte dankzij een treffer van Lambo in de 79e minuut verlengingen uit de brand. Omdat daarin niet meer werd gescoord, moesten elfmeters de beslissing brengen. Na een reeks missers bleek Kortrijk uiteindelijk met 1-2 net te sterk.

Beerschot proeft eindelijk van zege in duel tegen Francs Borains

Ook Beerschot heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finales, ten koste van Francs Borains, een club uit eerste amateur.

De Ratten wonnen tegen het team van voorzitter Georges-Louis Bouchez, tevens de MR-voorzitter, met 0-4 na goals van Noubissi (2.), Caicedo (58.), Holzhauser (80.) en Vaca (90.).

De kwalificatie betekent voor Beerschot een flinke opsteker. In de competitie loopt het immers voor geen meter. Na twaalf speeldagen wacht de ploeg nog steeds op een eerste zege. Met amper 2 puntjes bengelt het stamnummer 13 troosteloos op de laatste plaats.

Seraing schakelt na verlengingen STVV uit

Seraing heeft zich woensdagavond ten koste van STVV geplaatst. In het Stade du Pairay wonnen de Metallo's na verlengingen met 3-2.

Seraing kwam 1-0 voor dankzij een treffer van Mouandilmadji in de 35e minuut. In vijf dolle minuten na de pauze zetten de Truienaars de scheve situatie recht. Eerst maakte Matsubara in de 53e minuut gelijk, en vier minuten later scoorde Koita voor de Kanaries.

Maar Seraing gaf zich niet gewonnen en tien minuten voor tijd kopte invaller Maziz de gelijkmaker tegen de netten. Er kwamen verlengingen aan te pas. In dat extra half uur was het opnieuw Maziz die de weg naar doel vond, in de 104e minuut, en zo het lot van de Limburgse gasten bezegelde.

Lommel verrast op veld van Charleroi

Lommel heeft woensdagavond voor een verrassing gezorgd in de zestiende finales van de Belgische voetbalbeker. De Limburgers, die uitkomen in 1B, haalden het na strafschoppen bij Sporting Charleroi.

Na de reguliere speeltijd en verlengingen was er niet gescoord in het Stade du Pays. Strafschoppen moesten dus uitsluitsel brengen. Daarin trokken de bezoekers met 3-4 aan het langste eind. Guillaume Gillet miste de beslissende elfmeter.

Charleroi is na Union (2-1 tegen KV Mechelen) en STVV (3-2 tegen Seraing) de derde club uit 1A die sneuvelt in de zestiende finales. (

