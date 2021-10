Westerlo heeft zich donderdagavond als zestiende en laatste club geplaatst voor de achtste finales van de Belgische voetbalbeker. De Kemphanen versloegen op eigen veld Antwerp met 2-1. Cercle Brugge heeft zich vlot gekwalificeerd voor de achtste finales van de Belgische voetbalbeker.

Westerlo bewees in het Kuipje waarom het de autoritaire leider is in 1B. Antwerp begon weliswaar snedig maar was, met topschutter Michael Frey op de bank, offensief onmondig. De thuisploeg profiteerde optimaal en mocht na doelpunten van Thomas Van den Keybus (32.) en de Zuid-Afrikaan Lyle Foster (43.) met een 2-0 voorsprong gaan rusten.

Antwerp-coach Brian Priske greep in bij de pauze en met Frey en Vines in de ploeg voor Gerkens en Dessoleil ging de Great Old op zoek naar de aansluitingstreffer. Toch waren de beste kansen voor Westerlo maar Daci raakte de paal en Vaesen trapte maar net over de kooi van Ortwin De Wolf, de vervanger van Butez in de Antwerpse goal.

Een kwartier voor tijd viel de 2-1 dan toch langs de Tanzaniaan Ally Samatta, die voorbereidend werk van De Laet en Benson afrondde. Het werd zo nog een zenuwslopend slot in het Kuipje maar Westerlo hield stand.

Antwerp is de vierde club uit 1A die de zestiende finales niet overleeft. Competitieleider Union (2-1 bij KV Mechelen), Charleroi (na penalty's thuis tegen Lommel) en STVV (3-2 in Seraing) delen dat lot.

Cercle naar 8ste finales

Cercle Brugge heeft zich donderdagavond vlot gekwalificeerd voor de achtste finales van de Belgische voetbalbeker. Groen-zwart zette in eigen huis KVK Tienen, uit eerste amateur, opzij met 3-0.

De Togolees Kévin Denkey (33.) en de Welshman Rabbi Matondo (42.) zetten Cercle nog voor de rust op een comfortabele voorsprong.

Na de pauze diepte invaller Arne Cassaert (64.) de kloof verder uit.

Voor Cercle-coach Yves Vanderhaeghe is de kwalificatie een opsteker. In de competitie bengelt de vereniging immers op de voorlaatste plaats met amper 9 punten uit twaalf matchen.

