Hoe kijkt Cyriel Dessers aan tegen de verschillen tussen voetballend België en voetballend Nederland? En kan daar ooit een BeNeLeague van komen?

Met je heen-en-weergereis tussen België en Nederland kon jij de ideale ambassadeur voor een BeNeLeague zijn. Ben je voor of tegen?

Dessers: 'Het wordt een moeilijk verhaal omdat er in beide landen over en weer minachtend over wordt gedaan. Het zou voor de Belgische clubs een ervaring zijn om op bezoek te gaan bij drie absolute, wereldwijd hoog aangeslagen topclubs als Feyenoord, Ajax en PSV en telkens in prachtige, grotendeels gevulde stadions aan te treden, wat in België toch iets minder het geval is. In België is die top breder dan de grote drie in Nederland, maar ik zie ook buiten het veld veel hindernissen.'

Wat is de grootste hindernis?

Dessers: 'In Nederland moeten niet-EU-spelers minstens anderhalve keer het gemiddelde loon van een Nederlandse Eredivisiespeler verdienen. Het gemiddelde loon is hier bijna 300.000 euro. Er zijn maar enkele clubs die zulke lonen kunnen aanbieden aan niet-EU-spelers terwijl je in België meer importvoetballers hebt, wat dan weer ten koste gaat van de doorstroming van de eigen jeugd.'

'Hier in Nederland staan automatisch zes à zeven Nederlanders op het veld per ploeg. Daarnaast is de tweede klasse als gesloten competitie de ideale lanceerbasis. Van de nationale ploeg voetbalden zeven of acht spelers eerst in tweede klasse. Met NAC speelden we tegen Jong Ajax waar Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek in één ploeg speelden. Voor de sfeer en gezelligheid is het minder leuk, maar naar talentontwikkeling toe twijfelt niemand aan het nut.'

Lees het volledige interview met Cyriel Dessers in Sport/Voetbalmagazine van 17 november 2021.

