In Nederland is Cyril Ngonge een beroemdheid sinds zijn waanzinnig doelpunt tegen AZ. Maar wie is de 21-jarige Belg van FC Groningen? In een uitgebreid gesprek met Sport/Voetbalmagazine praa hij over zijn doelpunt en de jeugd van Anderlecht en Club Brugge.

Op 24 oktober maakte je een wereldgoal tegen AZ. Op ESPN Nederland werd het doelpunt al 425.000 keer bekeken en zelfs de social media manager van de FIFA genoot met volle teugen van de 'fantastische skills' van Ngonge. Had je verwacht dat je doelpunt zulke proporties zou aanemen?

Cyril Ngonge: 'Ik wist dat het viraal zou gaan in Nederland. Maar dat de FIFA de goal zou retweeten? Nee, dat was onverwacht. Rafael van der Vaart schreef zelfs een bericht onder de publicatie van ESPN Nederland. Er stond: wat een wereldgoal, Cyril. Op Instagram had ik 99 notificaties en er stonden er een veelvoud in de wachtrij. En ik ging van 11.000 naar 13.500 volgers. Maar de leukste berichten ontving ik in de WhatsAppgroep van de familie. Mijn grootouders die boven de tachtig zijn, mijn nichtjes van tien: ze lieten allemaal een bericht achter.'

Je zette je eerste voetbalpasjes bij Anderlecht en je bleef er tot in 2014. Welke herinneringen houd je over aan die periode op Neerpede?

Ngonge: 'Na mijn seizoen bij de U14 kreeg ik te horen dat ik het jaar daarop niet elke wedstrijd zou spelen. Ik werd niet als het grootste talent van de generatie 2000 beschouwd, waar ook Remco Evenepoel deel van uitmaakte, maar ik ben wel de enige die tot nu toe is doorgebroken op het hoogste niveau.

'Je kan het vergelijken met Albert Sambi Lokonga en Alexis Saelemaekers die een jaar hoger speelden. Die jongens staken er ook niet bovenuit en ze hebben gruwelijk hard moeten werken om er te geraken. De ene zit nu bij Arsenal, de andere bij AC Milan, en ze worden vaak opgeroepen voor de Rode Duivels.'

Leg eens uit waarom je als volbloed Brusselaar en 'Sporting boy' de keuze hebt gemaakt om naar rivaal Club Brugge te trekken?

Ngonge: 'Ik had een nieuwe challenge nodig, want ik voelde mij niet meer honderd procent welkom bij Anderlecht. Maar het was een van de moeilijkste keuzes die ik heb moeten maken in mijn leven. Ik liet mijn familie en vrienden achter, ik moest wennen aan een nieuwe schoolomgeving, ik moest tijdens de week op internaat blijven... De taal was het grootste struikelblok. In Brussel volgde ik ASO, maar van de ene dag op de andere moest ik biologie en wiskunde volgen in het Nederlands. Ik begreep niets van wat er gezegd werd en ik verstoorde de lessen.

'Ik deed mij voor als een stoere gast. Mijn gedrag was niet oké en dat zette zich door bij Club Brugge. Ik was twee jaar mezelf niet meer omdat ik bij niemand terechtkon om over mijn problemen te praten. Ik kropte dus alles op en gooide er een pantser over heen.'

Lees het volledige interview met Cyril Ngonge deze week in Sport/Voetbalmagazine.

Op 24 oktober maakte je een wereldgoal tegen AZ. Op ESPN Nederland werd het doelpunt al 425.000 keer bekeken en zelfs de social media manager van de FIFA genoot met volle teugen van de 'fantastische skills' van Ngonge. Had je verwacht dat je doelpunt zulke proporties zou aanemen?Cyril Ngonge: 'Ik wist dat het viraal zou gaan in Nederland. Maar dat de FIFA de goal zou retweeten? Nee, dat was onverwacht. Rafael van der Vaart schreef zelfs een bericht onder de publicatie van ESPN Nederland. Er stond: wat een wereldgoal, Cyril. Op Instagram had ik 99 notificaties en er stonden er een veelvoud in de wachtrij. En ik ging van 11.000 naar 13.500 volgers. Maar de leukste berichten ontving ik in de WhatsAppgroep van de familie. Mijn grootouders die boven de tachtig zijn, mijn nichtjes van tien: ze lieten allemaal een bericht achter.'Je zette je eerste voetbalpasjes bij Anderlecht en je bleef er tot in 2014. Welke herinneringen houd je over aan die periode op Neerpede?Ngonge: 'Na mijn seizoen bij de U14 kreeg ik te horen dat ik het jaar daarop niet elke wedstrijd zou spelen. Ik werd niet als het grootste talent van de generatie 2000 beschouwd, waar ook Remco Evenepoel deel van uitmaakte, maar ik ben wel de enige die tot nu toe is doorgebroken op het hoogste niveau. 'Je kan het vergelijken met Albert Sambi Lokonga en Alexis Saelemaekers die een jaar hoger speelden. Die jongens staken er ook niet bovenuit en ze hebben gruwelijk hard moeten werken om er te geraken. De ene zit nu bij Arsenal, de andere bij AC Milan, en ze worden vaak opgeroepen voor de Rode Duivels.'Leg eens uit waarom je als volbloed Brusselaar en 'Sporting boy' de keuze hebt gemaakt om naar rivaal Club Brugge te trekken?Ngonge: 'Ik had een nieuwe challenge nodig, want ik voelde mij niet meer honderd procent welkom bij Anderlecht. Maar het was een van de moeilijkste keuzes die ik heb moeten maken in mijn leven. Ik liet mijn familie en vrienden achter, ik moest wennen aan een nieuwe schoolomgeving, ik moest tijdens de week op internaat blijven... De taal was het grootste struikelblok. In Brussel volgde ik ASO, maar van de ene dag op de andere moest ik biologie en wiskunde volgen in het Nederlands. Ik begreep niets van wat er gezegd werd en ik verstoorde de lessen. 'Ik deed mij voor als een stoere gast. Mijn gedrag was niet oké en dat zette zich door bij Club Brugge. Ik was twee jaar mezelf niet meer omdat ik bij niemand terechtkon om over mijn problemen te praten. Ik kropte dus alles op en gooide er een pantser over heen.'Lees het volledige interview met Cyril Ngonge deze week in Sport/Voetbalmagazine.