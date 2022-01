Daar is het eerste uitstel: Zulte Waregem - KV Oostende gaat dit weekend niet door

De competitiewedstrijd van zaterdag op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League tussen Zulte Waregem en KV Oostende is uitgesteld op basis van het COVID-19 protocol, zo maakte de Pro League donderdagavond bekend. Een nieuwe datum is er nog niet.

© Belga Image