We kennen Daniel Van Buyten (41) achtereenvolgens als Rode Duivel (85 caps), legende van Bayern en sportief raadgever van Standard. Maar hij is ook de man achter het opmerkelijke debuut van Antoine Colassin.

1. Je bent waarschijnlijk een gelukkige spelersmakelaar na het opmerkelijke debuut van Antoine Colassin bij Anderlecht tegen Brugge op 19 januari?

1. Je bent waarschijnlijk een gelukkige spelersmakelaar na het opmerkelijke debuut van Antoine Colassin bij Anderlecht tegen Brugge op 19 januari? 'Het is niet alleen daardoor dat ik gelukkig ben, maar ja, het was inderdaad een mooi moment. Zeker voor hemzelf, want hij stond al enkele weken te popelen, en ook voor zijn familie. Ik ben echt trots op Antoine, want hij verdient dit. Maar ikzelf - en dat mag misschien als een verrassing overkomen - sta het liefst in de schaduw. Werken in de luwte, die jongens iets bijbrengen en hen laten groeien, dat is waarom ik dit beroep uitoefen. Om gelukkig te zijn heb ik het niet nodig dat mijn naam wordt gelinkt aan het succes van een speler. Misschien omdat men vandaag wel weet wat er gaande is op de spelersmarkt. Je hoort alleszins van alles. Het enige doel dat ik heb, is werken in het belang van de jongens.' 2. Wanneer heb je Antoine Colassin ontdekt? 'Ik zat toen nog bij Standard. Ik was een wedstrijd van de U16 van Charleroi gaan bekijken en ik was gecharmeerd van hem. Daarop heb ik aan Thierry Verjans ( sportief directeur van de academie, nvdr) gevraagd om samen met mij een match te gaan bekijken. Die kende Antoine ook al. Na de interesse van Standard volgde er een onderhoud met zijn ouders en enkele maanden later lag er een contract klaar. Maar Antoine heeft toen zijn hart gevolgd en voor Anderlecht gekozen. Die beslissing heb ik helemaal gerespecteerd. Hij had zelfs de moeite genomen om me te bellen om zijn keuze voor Anderlecht uit te leggen. Dat zou niet iedereen doen, ik vond het erg volwassen van hem. Ik ben hem nadien blijven volgen en zo hebben onze wegen elkaar opnieuw gekruist.' 3. Wanneer had je door dat je voortaan een rol als spelersmakelaar wilde opnemen en niet zozeer als sportief adviseur van een club? 'Onbewust denk ik dat ik het altijd in het bloed heb gehad om jongeren te willen begeleiden. Het was voor mij de logica zelve om hun belangen te gaan behartigen. Om mijn ervaring als oud-speler op hen over te dragen. Om hen te helpen de juiste keuzes te maken, hen goed te omringen en soms ook te coachen. Daar haal ik echt plezier uit. Zonder daarom mijn verleden te ontkennen. Toen het voor mij eindigde bij Standard, heb ik de tijd genomen om na te denken. Ik kwam tot de slotsom dat ik eigenlijk echt graag deed wat ik daar deed - ik kreeg er ook goeie feedback op en ik kom nog altijd goed overeen met Bruno Venanzi. Maar ik kwam ook tot het besluit om mijn makelaarsdiploma te halen. Dit hoeft niet iets voor de rest van mijn leven te zijn, misschien is het gewoon tijdelijk. Ik had gewoon zin om jonge spelers te begeleiden.' 4. Sebastiaan Bornauw, een andere speler uit jouw stal, doet het goed bij FC Köln in de Bundesliga. Zijn hij en Colassin de enige twee spelers die bij jou onder contract liggen? 'Ik heb het niet nodig om reclame te maken rond de spelers die met mij werken. Dat zou ook niet per se een goeie zaak zijn voor hen. Het enige dat je hoeft te weten is dat, wanneer ik de beslissing neem om een speler te begeleiden, ik overtuigd ben van zijn potentieel. Ik zou me met tweehonderd spelers kunnen bezighouden, maar dat doe ik niet. Want een raadgever doet wel meer dan contracten onderhandelen.' 5. Sebastiaan Bornauw wordt wel eens vergeleken met de jonge Daniel Van Buyten. Terecht? 'Er zijn gelijkenissen, dat valt niet te ontkennen. In zijn gedrag bijvoorbeeld. Hij is erg rustig, erg beheerst. Een harde werker, iemand die luistert ook, die voortdurend wil bijleren. Maar ook op sportief vlak zijn er overeenkomsten. Hij is een gewezen aanvaller die centraal, eerder in de verdediging, is gaan spelen. Wat ik in elk geval kan vertellen, is dat het een plezier is om met een jongen als hem te werken, want er is die onmisbare vertrouwensband. Dat compliment geldt ook voor Antoine. Ik word echt blij van die twee jongens.'