Had je geen zin, nadat je met Seraing promoveerde, om er nog een jaartje als speler in eerste klasse bij te doen? Danijel Milicevic: 'Ja, dat zou me plezier gedaan hebben. Toen we promoveerden, had ik echt de bedoeling om verder te doen. Maar tijdens de zomer kreeg ik een telefoontje van Hein Vanhaezebrouck. Ivan De Witte en Michel Louwagie hebben me dan ook gecontacteerd. Ze stelden me een nieuw avontuur voor, ze gaven me de kans op een ander leven. Ik heb erover nagedacht en dan heb ik de knoop doorgehakt. Terugkeren naar de club waar ik grote momenten beleefd heb, was te verleidelijk. Nu is er wel een soort gemis, het gemis om op het veld te staan als speler. Maar aan de andere kant had ik steeds meer last van kleine fysieke kwaaltjes. Als je de dertig gepasseerd bent, is dat onvermijdelijk.' Heb jij een verklaring voor de mislukte competitiestart van KAA Gent? En wat maakt dat je zeker bent van de kwalificatie voor play-off 1? Milicevic: 'Er wordt over een mislukte start gesproken, maar de mensen zijn blijkbaar vergeten dat onze spelers sinds juli, wanneer we de voorrondes voor de Conference League speelden, systematisch bijna twee wedstrijden per week op hun bord kregen. De filosofie van Vanhaezebrouck is om een team te hebben dat tactisch helemaal op punt staat. Maar het is moeilijk om op die tactiek te werken als je zoveel tijd in recuperatie moet steken. We hebben ook ons deel geblesseerde spelers gehad. Dat alles bij elkaar opgeteld, verklaart onze moeilijkheden. Maar we hebben de kwaliteiten om bij de eerste vier te eindigen, dat is duidelijk.'Wat vind je van je nieuwe beroep? Is het gemakkelijk om met Vanhaezebrouck, die de gewoonte heeft om alles te willen controleren, te werken? Milicevic: 'Het is een cliché, maar ik ontdek nu dat ik niet meer kan redeneren zoals een voetballer die alleen maar aan zijn persoontje moet denken. Een T1 of een assistent moet zich concentreren op de hele groep. 'Met Vanhaezebrouck gaat het heel goed. Ik heb ook het voordeel dat ik hem al ken. Hij is vier jaar lang mijn trainer geweest, ik ken zijn methodes en zijn prioriteiten. Ik weet wat hij van mij wil en van mij verwacht. Ik houd me vooral met de offensieve spelers bezig en Nicolas Lombaerts, de andere assistent, met de defensieve. We kenden elkaar niet, maar voor mij is het een heel aangename ontdekking. Ik zie ook dat Vanhaezebrouck veranderd is op vlak van communicatie. Hij is nu communicatiever dan vroeger.' Je hebt meer dan twintig wedstrijden in de Europa League en de Champions League gespeeld. Is de Conference League, in vergelijking daarmee, ook een echte Europese competitie? Milicevic: 'Ik ga niet liegen: het is niet hetzelfde niveau. Famagusta en Tallin vond ik geen geweldige ploegen. Partizan Belgrado, daarentegen, dat was een ander paar mouwen. We hebben de verdienste dat we eerste in onze poule geëindigd zijn, waardoor we rechtstreeks geplaatst zijn voor de 1/8 finales. Daar zouden we een heel goeie club uit de Europa League tegenover ons kunnen krijgen. En ondertussen hebben we toch een goeie zaak gedaan voor de Belgische coëfficiënt.' Julien de Sart zegt dat je hem geleerd hebt om meer vanop afstand te schieten en dat werkt. Zou je niet hetzelfde kunnen doen met Tarik Tissoudali? Zo zou hij een efficiëntere aanvaller kunnen worden. Milicevic: 'Ik heb altijd een goed contact gehad met Julien de Sart. Ik waardeerde hem al toen ik tegen hem voetbalde. Ik heb hem hier meteen gezegd dat hij meer schade zou kunnen aanrichten met zijn rechter! Hij heeft dat wapen, dus moedig ik hem aan om zijn kans te gaan. 'Aan Tissoudali heb ik in het begin van het seizoen gezegd dat hij genoeg kwaliteiten heeft om elke match beslissend te zijn, met een assist of een doelpunt. Hij moet zijn killersinstinct nog aanscherpen. Hij gaf toe dat ik gelijk had. Als hij 60 à 70 procent van zijn kansen omzet, zou hij misschien wel de beste spits van 1A zijn.'