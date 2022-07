Schijnbaar moeiteloos legde Skov Olsen Genk eigenhandig over de knie. Met twee doelpunten, op heel belangrijke momenten, bezorgde hij Club Brugge de overwinning. De Deen zou wel eens kunnen ontploffen dit seizoen, althans dat suggereert zijn bijnaam toch.

Dat Skov Olsen dit seizoen een van de smaakmakers van de competitie wordt, staat eigenlijk zo goed als vast. In de seizoensopener tegen Genk maakte de rechterwinger al twee doelpunten en was hij een van de uitblinkers bij voor de rest pover Club Brugge. De goals die hij maakte waren bovendien van een hoog niveau. In de eerste helft rondde hij een aanval af zoals hij het vaak doet, met een rake knal. Toegegeven, een groot deel van het werk werd al opgeknapt door de nieuwe spits Ferran Jutglà, die de lange bal van Mata doodlegde en perfect klaarlegde voor de Deen. De kampioen kwam zo gevleid op voorsprong, want het had het niet in de markt tegen een complexloos Genk, dat de ene na de andere aanval opzette.Op het einde van de wedstrijd bewees hij dan ook nog eens dat zijn traptechniek niet alleen in zijn linkervoet zit. Invaller Cyle Larin miste een strafschop, maar Skov Olsen stond klaar om de rebound in één tijd binnen te rammen. Jan Breydel ontplofte want het wist dat het ontsnapt was aan puntenverlies. Een uitstekende start dus voor de jonge aanvaller, die na de wedstrijd ook het vaste ritueel met de megafoon mocht doen met de supporters. Kampioenenmaker Skov Olsen werd vorige winter voor zeven miljoen weggehaald bij het Italiaanse Bologna om de achtervolging in te zetten op koploper Union. Met succes. Want Club haalde dan nog wel Tajon Buchanan, Dennis Odoi en Sargis Adamyan, het was vooral de Deen die de Bruggelingen deed heropleven. Samen met een ontketende Simon Mignolet was hij uiteindelijk een van de kampioenemakers. Wedstrijd na wedstrijd krikte hij zijn niveau op en de supporters konden steeds meer genieten van zijn linker. De eerste goal kwam er in de competitie tegen Antwerp, met een knap afstandsschot gaf hij Butez het nakijken. Het bleek een voorbode voor de rest van het seizoen.Dat Skov Olsen Club de titel schonk mag je bijna letterlijk nemen. Nadat hij in het midden van de play-offs plots minder minuten kreeg van coach Alfred Schreuder en vaker op de bank werd gehouden, stond hij er toch op de belangrijke momenten. In de uitmatch tegen Union bewees hij het ongelijk van de trainer en verzilverde zijn invalbeurt met twee assists. Hij presenteerde de broodnodige openingstreffer aan Hans Vanaken. Met een knappe voorzet legde hij de bal panklaar, waardoor de Rode Duivel enkel nog moest knikken. In de toegevoegde tijd ging de Deen met de bal aan de haal nadat Morris was meegegaan op een hoekschop voor Union. Hij stak het hele veld over, maar werd net voor hij de bal kon binnenleggen neergehaald. Nusa pikte de bal op en tikte simpel in doel. Twee keer belangrijk dus en zo zette hij Club op weg naar het kampioenschap. Mooie vooruitzichtenDe Deen mag ook uitkijken naar het einde van het kalenderjaar. Bondscoach van Denemarken Kasper Hjulmand zal op Skov Olsen rekenen op het WK in Qatar. De Denen komen in de groepsfase Frankrijk, Australië en Tunesië tegen en hebben een meer dan realistische kans om door te stoten. Als de aanvaller van Club daar zijn talent kan tentoonstellen, dan mag hij zeker hopen op een transfer. Al wordt het sowieso moeilijk voor de kampioen om zijn goudhaantje in de rangen te houden. Door Siemen Caveye