Nieuwbakken coach Danny Buijs wil bij KV Mechelen het werk van zijn voorganger Wouter Vrancken, die naar KRC Genk trok, verderzetten. De Nederlander legde zijn oor te luisteren bij Vrancken. 'Ik vond het belangrijk om met Wouter te spreken over hoe hij de zaken heeft aangepakt', zei Buijs dinsdag bij zijn voorstelling in het Mechelse AFAS Stadion.

Mechelen had met Buijs snel een opvolger voor Vrancken beet. 'Medio april waren er de eerste contacten met mijn agency bureau', legde de coach uit. 'De eerste gesprekken tussen mijzelf en de club volgden begin mei en waren zeer positief. Ik woonde nog enkele wedstrijden van het voorgaande seizoen bij en had een fijn gesprek met Wouter Vrancken. Dat allemaal gaf de doorslag om naar Mechelen te komen.'

Het gesprek met Vrancken kwam er op initiatief van Buijs. 'Ik denk dat de club de voorbije vier jaar geweldige dingen heeft waargemaakt. Ik vond het daarom belangrijk om met Wouter te spreken over hoe hij de zaken heeft aangepakt. Het is de club als geheel die stappen vooruit zet maar de hoofdcoach is daar een belangrijke schakel in. Ik hoop dat we met KV Mechelen die lijn kunnen doortrekken.'

Sportief directeur Tom Caluwé gelooft dat Danny Buijs de geknipte coach is om KV Mechelen de komende jaren aan het nodige succes te helpen. 'We zaten snel op dezelfde golflengte over waar we met de club heen willen. Na vier goede jaren kregen we de moeilijke taak om een nieuwe coach te zoeken', zei sportief directeur Tom Caluwé, die Buijs tijdens het persmoment flankeerde. 'We schreven een profiel uit voor de opvolger: jong, ambitieus en toch al met de nodige bagage. Danny past perfect in dit profiel.'

'Na de eerste gesprekken hadden we meteen een goed gevoel', vervolgde Caluwé. 'We zaten snel op dezelfde golflengte over waar we met de club heen willen. Danny lijkt ons de goede trainer om ons traject op lange termijn verder te zetten.'

