Anderhalve maand geleden was Danny Vukovic nog kapitein van KRC Genk, vandaag kijkt hij in Australië uit naar de geboorte van een tweede kind en een volgend sportief avontuur. Opnieuw in België?

Donderdag 11 februari. In een erg openhartig interview laat Genkkapitein Danny Vukovic in zijn ziel kijken. Het is een interview zoals je er tegenwoordig nog zelden meemaakt, zowel qua tijdsduur als intensiteit.

...

Donderdag 11 februari. In een erg openhartig interview laat Genkkapitein Danny Vukovic in zijn ziel kijken. Het is een interview zoals je er tegenwoordig nog zelden meemaakt, zowel qua tijdsduur als intensiteit.De avond tevoren heeft Genk zich ten koste van STVV geplaatst voor de kwartfinales van de beker. In doel stond de jonge Maarten Vandevoordt. In de aanloop naar die wedstrijd had coach John van den Brom aan Vukovic gezegd dat hij Vandevoordt zou opstellen in de bekermatch, en dat het van die match zou afhangen hoe het verder liep. Vanuit zijn hotelkamer in Sydney waar hij nog altijd in quarantaine zit, blikt Vukovic op dat moment terug tijdens een video-interview, dat door KRC Genk georganiseerd werd als afscheidsmoment.Eén dag na ons interview op de club meldde Van den Brom op het wekelijks Genkse persmoment dat hij voluit voor Vandevoordt in doel ging, omdat die er klaar voor was. De jonge doelman stond vier dagen later in Oostende in doel.Wist Vukovic bij ons gesprek dat hij vier dagen eerder, in de van Anderlecht verloren thuiswedstrijd, zijn laatste match voor Genk had gespeeld? 'Eerlijk? Nee. Na dat gesprek voor de bekermatch voelde ik wel dat dat moment kon komen, maar ik had dat toen niet echt verwacht. Tegen Anderlecht ging de verdediging wel in de fout, maar dat ik de volgende match als enige uit die verdediging aan de kant moest blijven, dat kwam als een verrassing. Dat was echt een klap, die moest ik even verwerken. Maar de trainer doet wat hij denkt te moeten doen, dus heb ik me daarbij neergelegd, al kostte het me wel een paar dagen om het te verwerken.'Vorige week reisde Vukovic, die morgen 36 wordt, dan zijn gezin achterna, dat in mei uitgebreid wordt met een tweede kindje. Een aantal weken geleden had hij in een gesprek met technisch directeur Dimitri de Condé al gehoord dat het niet de bedoeling was dat zijn aflopend contract verlengd zou worden. 'Maar dat wilde ik zelf ook niet, want ik voelde wel dat Maarten klaar was om te spelen. Het was mijn bedoeling om zelf nog een seizoen onder de lat te staan. Bij Genk zou dat niet meer lukken, maar ik wil absoluut met de nationale ploeg naar het komende WK in Qatar, en met het oog daarop is het belangrijk dat ik zelf ook in doel sta.'Toch was het een emotioneel afscheid, vorige week vrijdag tegen Standard. Voor de wedstrijd had Vukovic over zijn voornemen gesproken met De Condé, Van den Brom en keepertrainer Guy Martens. De spelers wilde hij niet inlichten, omdat die zich voorbereidden op de wedstrijd van 's avonds. Daarom werd een filmpje gemaakt waarbij hij niet alleen de club maar ook de fans wilde bedanken. De band tussen de extraverte en open Vukovic en de Genkse fans is altijd heel sterk geweest. Zijn leiderscapaciteiten op het veld en zijn beschikbaarheid werden altijd geapprecieerd, ook vanwege de pers. Ook als het moeilijk liep op het veld, was Vukovic beschikbaar voor commentaar. Nooit stak hij zich weg. De dag van zijn vertrek wachtten een aantal fans hem bij zijn Genkse woning op, als eerbetoon, zegt een nog altijd aangedane doelman. Hij kijkt positief terug op vier jaar Genk: 'Ik kwam naar Europa met de hoop om één match te spelen, ik heb er meer dan 100 gespeeld, werd kapitein én kampioen. Dat is meer dan ik durfde te dromen.' Zijn manager kijkt nu uit naar een nieuwe club. 'Er zijn wat contacten, maar ik zou graag nog een jaar in Europa spelen, in een club waar ik titularis kan zijn.'