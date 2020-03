Dante Brogno, met 389 duels recordhouder voor de Henegouwers, geniet van het succes onder Karim Belhocine.

'KRC Genk moet het voorbeeld zijn om te volgen, met zijn mijnverleden en Italiaanse voetbalgemeenschap', vindt Dante Brogno, de nu 53-jarige coach van Francs Borains, dat in tweede amateur uitkomt. 'Sportief loopt alles op wieltjes: Charleroi ambeteert de Belgische topclubs weer, maar de club moet absoluut zijn aantrekkingskracht verhogen. Het kan toch niet zijn dat er maar 12.000 tot 14.000 personen naar Mambourg komen tegen Club Brugge of Anderlecht? Een modern en multifunctioneel stadion van 20.000 plaatsen, in Marchienne of elders, leidt onvermijdelijk tot een nieuwe dynamiek.'Naar de oorzaken van de huidige sportieve hoogconjunctuur moet de oudere broer van Toni niet lang zoeken. 'In tegenstelling tot andere jaren moeten er nu tijdens de mercato geen sterkhouders meer worden verkocht, wat duidt op stabiliteit', weet Brogno. 'Dat geeft vertrouwen. Net zoals vroeger Pär Zetterberg in Charleroi zijn loopbaan nieuw leven inblies, gebeurt nu hetzelfde met Ryota Morioka. Hij was afgeschreven bij Anderlecht. Dorian Dessoleil, die ik ken sinds zijn tiende, en Maxime Busi krijgen ook de kans om door te groeien.'Hij feliciteerde veertien dagen geleden, na het thuisduel tegen Standard, persoonlijk Karim Belhocine. 'Hij maakte er een hecht en moeilijk te manoeuvreren geheel van. En ze brengen offensief voetbal, altijd mooi meegenomen.'