Als Union naar 1A stijgt, zal het dat mede te danken hebben aan de goals van Dante Vanzeir, de beste Belgische goalgetter in 1B.

Afgelopen zomer verkocht KRC Genk Dante Vanzeir (22) nadat het hem eerder twee keer uitgeleend had. Bij Beerschot scoorde hij vlot, bij KV Mechelen kwam hij afgelopen seizoen minder aan bod. Dat hij het nu weer goed doet, heeft een simpele verklaring, zegt Vanzeirs manager Nico Vaesen. 'Onder een trainer die hem op de juiste manier gebruikt, in een systeem dat hem ligt, rendeert hij altijd. Zet Dante rond De Camargo en dat functioneert, maar in het nieuwe systeem dat Wouter Vrancken vorig jaar bij Mechelen bracht, paste hij minder. Negentig minuten lang aan een hoog tempo blijven spelen blijft een werkpunt, maar hij beschikt wel over infiltratie, diepgang en scorend vermogen. Dante kan ook op de flank spelen, maar niet als enige de hele tijd de flank op en neer gaan.' Bij Genk debuteerde de jonge Limburger, die met België in 2015 derde werd op het WK U17, al in september 2016 maar toonde zich na een zware blessure pas echt onder Philippe Clement begin 2018. Door het aantrekken van de Nigeriaanse spits Stephen Odey werd Vanzeir Genks vierde spits. Bij de uitleenbeurt aan KV Mechelen had die club een optie tot aankoop, maar die lichtte het niet. Het contract dat Genk voor Vanzeir voorzien had, ging in de papiermand. Omdat, zegt Vaesen 'er bij KRC Genk te weinig geloof was in Dante Vanzeir'. Felice Mazzù, die de jonge spits in zijn eerste maand bij Genk nog trainde, gelooft wél in Vanzeir. Die zit met Union in elf wedstrijden aan elf goals, vier minder dan Seraings Franse spits Georges Mikautadze. Daarmee is Vanzeir in de topschutterstand in 1B de nummer twee én de meest trefzekere Belg.