Dante Vanzeir heeft maandag op Instagram in een filmpje zijn publieke excuses aangeboden voor de vuistslag die hij afgelopen zaterdag in de competitiewedstrijd bij Sporting Charleroi (0-3 zege) uitdeelde aan tegenstander Valentine Ozornwafor. De aanvaller van Union gaf aan opgelucht te zijn dat de Charleroi-verdediger 'oké' is.

'Ik wil me allereerst excuseren voor de reactie van afgelopen zaterdag', begon Vanzeir zijn boodschap. 'Het was een foute reactie en ik wil het op geen enkele manier goedpraten. Ik zou het zelf ook nooit accepteren in het voetbal. Ik heb contact gehad met Valentine (Ozornwafor, red.) de afgelopen dagen. Hij heeft vandaag gelukkig de training kunnen hervatten. Ik ben heel opgelucht dat hij terug oké is. Ik wens hem het allerbeste toe.'

Vanzeir en Ozornwafor kregen het in de blessuretijd van de eerste helft aan de stok. De Charleroi-verdediger trok de Union-aanvaller aan het truitje en die sloeg hem prompt in het gezicht. Ref Laforge gaf Vanzeir een terechte rode kaart. Na de wedstrijd ging de Limburger in de kleedkamer van Charleroi ook al zijn excuses aanbieden. Ozornwafor moest met een bebloed gezicht afgevoerd worden. Hij verloor even het bewustzijn, maar liep uiteindelijk geen ernstige letsels op.

