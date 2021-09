Elke maand gaat Sport/Voetbalmagazine met de hulp van zijn lezers op zoek naar de beste speler. Dante Vanzeir is de eerste laureaat van het seizoen 2021/22.

In het begin van het nieuwe seizoen knoopt Sport/Voetbalmagazine weer aan met zijn goede gewoonte door elke maand samen met u op zoek te gaan naar de beste speler in de vaderlandse competitie. In de maand augustus haalde Dante Vanzeir het voor Jelle Vossen en Stef Peeters. Union gaat ook met de prijs van beste trainer lopen: Felice Mazzu gaf zijn tegenstanders Stefan Krämer en Jordi Condom stevig het nakijken voor de trofee van trainer van de maand.

...

In het begin van het nieuwe seizoen knoopt Sport/Voetbalmagazine weer aan met zijn goede gewoonte door elke maand samen met u op zoek te gaan naar de beste speler in de vaderlandse competitie. In de maand augustus haalde Dante Vanzeir het voor Jelle Vossen en Stef Peeters. Union gaat ook met de prijs van beste trainer lopen: Felice Mazzu gaf zijn tegenstanders Stefan Krämer en Jordi Condom stevig het nakijken voor de trofee van trainer van de maand. De nu 23-jarige Vanzeir heeft moeten wachten tot zijn derde ervaring in 1A om van zich te doen spreken. Helemaal in het begin van zijn carrière, bij KRC Genk, was hij nog te piep. Zijn tweede passage op het hoogste niveau, bij KV Mechelen, was redelijk, maar niet echt opmerkelijk. Zijn seizoen in 1B met Union heeft hem echter veranderd. In 2020/21 was hij goed voor 21 goals en 9 assists in 27 wedstrijden (beker inbegrepen). Gemiddeld was hij dus meer dan één keer per match beslissend. Men vroeg zich wel af of hij dat ook zou kunnen in 1A, maar het antwoord is duidelijk: zijn teller staat nu al op 5 goals en 3 assists. Daarbij ook een doelpunt in de eerste minuut op het veld van KV Kortrijk. Niet verwonderlijk voor een speler die het record heeft van de snelste goal uit de geschiedenis van het Belgische voetbal. Die kwam er vorig seizoen, tegen Lommel, op een fase die verschillende keren was ingeoefend op training. De videoanalist had de beweging gevonden in een match van AC Milan en had aan Mazzu voorgesteld om het te proberen. De Brusselaars hebben dat gedaan en Vanzeir prikte de bal al na zes seconden tegen de touwen. Ook een ander record staat op zijn naam: vorig seizoen scoorde hij minstens één keer tegen elke tegenstander uit 1B. Dat is natuurlijk eenvoudiger als er maar acht ploegen in de reeks zitten en je tegen elk team vier keer aantreedt, maar toch... Mazzu is de man aan wie hij zijn huidige vormpeil te danken heeft. Ze kenden elkaar eventjes bij Genk. Dat was blijkbaar voldoende voor de coach om aan Vanzeir te denken in de zomer van 2020. De speler had aanbiedingen van Cercle Brugge en Waasland-Beveren, maar hij had geen zin om tegen de degradatie te vechten. Hij gaf de voorkeur aan een offensieve ploeg en het discours van Mazzu overtuigde hem. De spits is ook een fan van Manchester City, waar hij begon voor te supporteren na het jaar van de titel met Carlos Tévez, Edin Dzeko en Sergio Agüero. El Kun is toen zijn rolmodel geworden omdat 'hij een beetje mijn profiel heeft. Hij is van dezelfde grootte en heeft ook een goede startsnelheid. Hij bewijst dat je het als aanvaller kan maken in Engeland zonder een kleerkast te zijn.' De overstap van Vanzeir naar Union was zijn eerste echte transfer, na zijn uitleenbeurten aan Beerschot en KV Mechelen. Hij heeft nu dus geen enkele contractuele band meer met KRC Genk en dat was niet eenvoudig om te verteren. 'Ik heb daar vijftien jaar gevoetbald en ik beeldde me in dat ik er in de eerste ploeg zou staan. Daar ben ik profvoetballer geworden, daar ben ik een man geworden.' Het was niet de enige tegenslag die hij moest verwerken. Hij scheurde al twee keer zijn kruisbanden. De eerste keer op zijn zestien jaar en de tweede keer enkele weken na zijn eerste match bij KRC Genk. Hij weet dus ook wat relativeren is: 'Ik heb twee jaar verloren, maar het heeft me wel mentaal sterker gemaakt.'