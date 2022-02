Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legt Dante Vanzeir een schorsing van acht wedstrijden op, waarvan vijf effectief. Hij moet ook een effectieve boete van 6.500 euro betalen.

Het bondsparket had een schorsing van acht wedstrijden, waarvan zes effectief, gevraagd voor de spits van competitieleider Union na zijn uitsluiting zaterdag op het veld van Charleroi (0-3). De 23-jarige Vanzeir deelde toen een slag in het gezicht uit aan thuisspeler Valentine Ozornwafor. De Nigeriaanse verdediger moest met een bebloed gezicht van het veld worden gedragen. Hij verloor even het bewustzijn maar onderzoek in het ziekenhuis bracht geen ernstige letsels aan het licht. Hij kon ook alweer de trainingen hervatten. Vanzeir verontschuldigde zich een dag later in een filmpje en gaf aan dat hij contact had gehad met Ozornwafor.

Het Disciplinair Comité wijst in zijn motivering op de ernst van de overtreding, waarmee Vanzeir de fysieke integriteit van zijn tegenstander in gevaar heeft gebracht, en meent dat dergelijke actie niet thuishoort op een voetbalveld. 'De feiten zijn heel ernstig en hebben niets te maken met voetbal', klinkt het. Daarnaast toonde Vanzeir een 'gebrek aan zelfcontrole' terwijl 'een professionele speler zijn emoties op elk moment onder controle moet hebben'. Maar het orgaan houdt ook rekening met het blanco strafverleden van de speler en zijn schuldbesef na de actie.

Dante Vanzeir mist door de schorsing op één na alle resterende wedstrijden van de reguliere competitie. De eenmalige Rode Duivel tekende dit seizoen in 28 competitieduels al voor dertien goals en tien assists bij de promovendus, waar hij een dodelijk duo vormt met Deniz Undav.

Speler, club en KBVB kunnen wel nog in beroep. Dat wordt dan vrijdag behandeld door de Disciplinaire Raad.

