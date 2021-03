De spits van Union spreekt met Sport/Voetbalmagazine onder meer over de titelrace, zijn ex-clubs en de wil om topschutter van 1B te worden.

Het gebeurt zelden dat de weg naar de titel zo rustig verloopt. Ben je niet verrast dat het zo gemakkelijk is gegaan?

Dante Vanzeir: 'We hadden het niet meteen zien aankomen. Na drie, vier en zelfs vijf wedstrijden konden we niet voorspellen dat het zo zou lopen. Maar uiteindelijk was het niet meer dan normaal dat er tijd nodig was om alles in de juiste plooi te laten vallen. Er waren veel nieuwe spelers, er was een nieuwe coach, er was de zoektocht naar de beste opstelling en het juiste systeem.

'Zodra alles geregeld was, hebben we bijna al onze wedstrijden gewonnen. De bal rolde vanzelf. We hebben vaak mooi voetbal geserveerd en we hebben geen enkele zege gestolen. Op sleutelmomenten hebben we het verschil gemaakt met onze teamspirit.

'Na de nederlaag tegen Seraing eind november slopen zij dichterbij en had er van alles door ons hoofd kunnen spoken. Maar we hebben een tandje bijgestoken en vanaf dan hebben we de zeges aan elkaar geregen.

'Onlangs kwamen we twee keer op achterstand tegen Lommel, maar uiteindelijk wonnen we die wedstrijden. De mentaliteit, de toewijding en de wil om alles kapot te spelen, dat is het verschil tussen een kampioenenploeg en een team dat onderaan eindigt.'

Je hebt tegen elke ploeg van de competitie gescoord. Vind je dat belangrijk of is dat gewoon een leuke statistiek om mee uit te pakken?

Vanzeir: 'Ik heb er nooit echt bij stilgestaan. Nu, ik beschouw het als een bonus bovenop mijn seizoen. Het is knap, zelfs al waren er maar zeven tegenstanders... Mijn doel is nu om bovenaan te eindigen in het topschuttersklassement.'

Bij Seraing aast Georges Mikautadze ook op die trofee. Heb je je onzeker gevoeld na die felle start van je concurrent?

Vanzeir: 'Toch wel. Ik ben zijn statistieken elk weekend beginnen te volgen en op een bepaald ogenblik had hij een aardige voorsprong opgebouwd. Voor mij was het toen al duidelijk: ik wilde hem inhalen. We vechten het al maanden vanop afstand uit en ik moet waakzaam blijven want hij kan mij nog altijd voorbijsteken. Ik heb de indruk dat we elkaar beter maken, maar het is een gezonde rivaliteit.

'Bij Beerschot was ik topscorer van de ploeg, maar niet van 1B. Dat wil ik corrigeren, de titel van topschutter wil ik echt. Het zou een fraaie vermelding op mijn cv zijn. Maar daarvoor hoef ik mij niet egoïstisch te gaan gedragen op het veld.'

Vorige zomer besliste KV Mechelen om de optie in je contract niet te lichten en liet Genk jou gaan. Dat kan geïnterpreteerd worden als een gebrek aan vertrouwen in je kwaliteiten. Heb jij nu revanche genomen op die clubs?

Vanzeir: 'Revanche is een groot woord. ( denkt na) Maar het speelt wel een beetje mee. Bon, ik ben blij dat ik aan iedereen getoond heb dat ik een zeker niveau haal. Ik hoop dat ik volgend seizoen het vertrouwen van de trainer zal blijven krijgen in 1A om het de verdedigers lastig te maken. Onder andere die van Genk en KV Mechelen.'

