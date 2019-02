'Dat Fred Rutten de verdienste heeft dat hij Anderlecht aan het knokken kreeg, is veelzeggend'

Een geladen wedstrijd wordt het wel, vrijdag, de onverwachte Waalse clash tussen Standard en Royal Excel Mouscron. Vaak onweerstaanbaar zijn de Rouches thuis, in de kolkende ambiance van Sclessin, waar 30 punten op 39 werden gepakt. Dat is zelfs een hoger percentage dan KRC Genk of Club Brugge. Maar buitenshuis staat daar een 16 op 42 tegenover, dat is niet net iets minder dan 40 procent. Het voetbal is er steriel en ondermaats, zoals afgelopen vrijdag op KAA Gent nog eens bleek. Michel Preud'homme kondigde na de wedstrijd een wijziging in de aanpak aan, met meer strijders op het veld.

