'Dat het voetbal een voorbeeld neemt aan het Australische cricket'

Al anderhalve week worden we bedolven onder verhalen afkomstig van de zogenaamde ' Football Leaks'. Wie het voetbal van nabij volgt, is nog steeds niet van zijn stoel gevallen. Al wat naar buiten kwam, werd al in serieuze sportbladen - zoals dit - eerder aangekaart. Alleen krijgen we nu de bevestiging van de malversaties en een aantal sappige details erbovenop.

...