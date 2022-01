Na vier jaar bij OH Leuven begon David Hubert vorige zomer een nieuw avontuur bij Zulte Waregem. Bij KW.be vergelijkt hij Frankcy Dury met nieuwe coaches Timmy Simons en Davy De fauw.

Je zit nu een half jaar bij de club. Hoe kijk je terug op die periode?

David Hubert: 'Ik ben heel goed ontvangen door een aangename kern en ik kwam terecht in een warme club met een goede infrastructuur. Op dat vlak kan ik alleen maar positieve dingen vermelden. Op sportief vlak is het anders. In het begin van het seizoen verdienden we meer punten dan dat we kregen, maar erna moeten we naar onszelf kijken. We slikten teveel tegendoelpunten en toonden geen weerbaarheid. Als team slaagden we er niet in om eruit te geraken, maar nu lijkt het alsof we die periode achter de rug hebben.'

Francky Dury werd op straat gezet en erna begon Zulte Waregem te winnen.

Hubert: 'Dat is natuurlijk een effect dat je kan hebben na een wissel van de macht. Sommige jongens die misschien niet speelden onder de vorige coach krijgen nu plots meer vertrouwen en willen zich absoluut bewijzen. Zoals je ziet wierp dat zijn vruchten af, maar ik vind wel dat Francky een mooier afscheid verdiende. Na zoveel jaren bij eenzelfde club is het spijtig hoe het voor hem hier geëindigd is.'

Timmy Simons en Davy De fauw namen het roer over. Kan je het goed vinden met beide?

Hubert: 'Zeker. Het feit dat ze al actief waren bij de club is een groot pluspunt. Voor niemand was er een aanpassingsperiode nodig waardoor ze niet van nul moesten starten.'

Hoe zien trainingen van de twee nieuwe coaches eruit?

Hubert: 'We trainen op een duidelijke filosofie die ze voor ogen hebben. De coaches weten goed hoe ze deze groep moeten aanpakken en vaak zijn de trainingen ook wat losser.'

Verschillen die met die van Dury?

Hubert: 'Ze waren natuurlijk al T2 en T3 onder de vorige coach, dus zijn er enkele zaken die terugkomen. Timmy en Davy leggen andere accenten tijdens de training en proberen er stelselmatig nieuwe patronen in te slepen. In tegenstelling tot vroeger krijgen we soms ook een extra training in de week, omdat ze die specifieke patronen erin willen krijgen.'

Lees het volledige interview op KW.be.

