Als straks de nieuwe voetbalcompetitie start, zullen we moeten wennen aan een over een heel weekend 'uitgerekte' kalender. Dat heeft ook gevolgen voor de radioverslaggeving, die op bepaalde dagen zijn dynamiek dreigt te missen. Hallo, David Naert van Sporza Radio?

Corona dwingt iedereen tot het aanpassen van zijn agenda en het bijsturen van gewoontes, maar voor de verantwoordelijken van de VRT radio komt er straks nog een extra wijziging bij.

Naast de vraag hoe je wedstrijden zonder publiek een bepaalde extra dynamiek kunt geven om een en ander niet helemaal doods te laten lijken, is er ook de vaststelling dat er in het nieuwe wedstrijdschema van de Jupiler Pro League geen overlapping meer is van voetbalwedstrijden in 1A.

Gedaan met flitsen van het ene veld naar het andere, een aaneenschakeling van topmomenten en opeenvolgende beschrijvingen van doelpunten. Het is verslaggeving van wedstrijd na wedstrijd, met die vaststelling dat niet elke match even interessant is om uitgebreid te coveren.

Hoe pak je dat aan? David Naert, algemeen eindredacteur sport van de VRT, boog zich de voorbije weken met de redactie over de aanpak van de verslaggeving. Je uitzendingen niet helemaal door het voetbal laten regeren, is het devies. Naert: 'Dat spreiden van de kalender in 1A is voor ons zeer vervelend, omdat niet alle wedstrijden even kwaliteitsvol zijn. We willen ook geen slaaf zijn van het voetbal, het is zoeken naar een evenwicht.'

Lees ook: De beste voetbalcommentator aller tijden: Rik De Saedeleer

Leuke affiches op zaterdagnamiddag

Toen de kalender voor de eerste vijf speeldagen werd vrijgegeven - uiteraard nog onder voorbehoud - bleek dat aanpassingen zich toch opdrongen. Vorig seizoen startten de sportuitzendingen op de radio op zaterdag om 18 uur, omdat dan ook al werd gevoetbald, en op zondag om 14 uur, zodat men de aanloop naar de wedstrijd van 14.30 uur, vaak een topper, kon meenemen. Afhankelijk van de 'affiche' op zondagavond ging men door tot 20 uur en in Europese weken veel vaker tot 23 uur.

Straks in augustus wordt het anders. Op zaterdag wordt nu al afgetrapt om 16.30 uur of 16.15 uur en vaak zijn dat leuke affiches: Club Brugge-Charleroi op speeldag 1, Genk-Antwerp op speeldag 2, Kortrijk-Gent op speeldag 3, enzovoort. Naert: 'Daarom beginnen we met Sporza Radio op zaterdag al om 16 uur uit te zenden in plaats van 18 uur.'

Idem op zondag. De vroege match start volgend seizoen om 13.30 uur in plaats van 14.30 uur en vaak is ook dat een interessante. Dus gaat Sporza Radio op zondag om 13 uur al in de ether. Voorlopig niet tot 23 uur, maar tot 20.30 uur, om nog reacties te kunnen meepikken van de wedstrijd die om 18.15 uur starten.

De grootste gevolgen zijn er voorlopig voor de wedstrijden die vrijdagavond én zondagavond om 20.45 uur beginnen. Die worden alleen live uitgezonden als één van de ploegen uit de G5 of Antwerp betrokken zijn. Anders vallen ze buiten de uitzenduren van Sporza.

Naert: 'De presentatoren van de programma's die dan in de lucht zijn, gaan dan wel voor de goal alerts zorgen, de doelpunten meegeven, maar verder gaan we niet tussenbeide komen. Daar heeft de muziekliefhebber die op dat moment wordt bediend niks aan, en de supporter ook niet.'

Lees ook: Is er nog voetbal op de radio?

Meer sporten

De zorg van de VRT radio is het ritme, nu niet meer van het ene veld naar het andere kan worden gewisseld. Daarom komen op zaterdag én zondag net als vroeger ook nog andere sporten in de ether. Wellicht zelfs méér dan vroeger. Dat kunnen wedstrijden uit 1B zijn, maar ook verslaggeving van zaalsporten of andere competities, aangevuld met reportagewerk.

De vraag is voorlopig ook hoe wedstrijden zonder publiek dynamisch genoeg kunnen worden gebracht. Naert: 'Ik hoorde al verslaggeving van Duitse voetbalwedstrijden zonder publiek en dat is vrij dramatisch. Je kan daar een klankband onder steken, maar uiteraard loopt die niet parallel met wat op het veld gebeurt. Dat zal nog wat zoeken worden.'

Het voetbal dicteert veel, maar niet alles. Wat het wielrennen betreft, dat start ook in augustus met de diverse Rondes en de klassiekers. Daar is het nog afwachten. Naert: 'In principe pakken we dat aan zoals vroeger, met verslaggeving ter plaatse aan de aankomst en waar we mogen met een man op de motor, maar het is nog wachten op toestemming van de organisatoren en de accreditaties.'

Corona dwingt iedereen tot het aanpassen van zijn agenda en het bijsturen van gewoontes, maar voor de verantwoordelijken van de VRT radio komt er straks nog een extra wijziging bij. Naast de vraag hoe je wedstrijden zonder publiek een bepaalde extra dynamiek kunt geven om een en ander niet helemaal doods te laten lijken, is er ook de vaststelling dat er in het nieuwe wedstrijdschema van de Jupiler Pro League geen overlapping meer is van voetbalwedstrijden in 1A. Gedaan met flitsen van het ene veld naar het andere, een aaneenschakeling van topmomenten en opeenvolgende beschrijvingen van doelpunten. Het is verslaggeving van wedstrijd na wedstrijd, met die vaststelling dat niet elke match even interessant is om uitgebreid te coveren.Hoe pak je dat aan? David Naert, algemeen eindredacteur sport van de VRT, boog zich de voorbije weken met de redactie over de aanpak van de verslaggeving. Je uitzendingen niet helemaal door het voetbal laten regeren, is het devies. Naert: 'Dat spreiden van de kalender in 1A is voor ons zeer vervelend, omdat niet alle wedstrijden even kwaliteitsvol zijn. We willen ook geen slaaf zijn van het voetbal, het is zoeken naar een evenwicht.'Toen de kalender voor de eerste vijf speeldagen werd vrijgegeven - uiteraard nog onder voorbehoud - bleek dat aanpassingen zich toch opdrongen. Vorig seizoen startten de sportuitzendingen op de radio op zaterdag om 18 uur, omdat dan ook al werd gevoetbald, en op zondag om 14 uur, zodat men de aanloop naar de wedstrijd van 14.30 uur, vaak een topper, kon meenemen. Afhankelijk van de 'affiche' op zondagavond ging men door tot 20 uur en in Europese weken veel vaker tot 23 uur.Straks in augustus wordt het anders. Op zaterdag wordt nu al afgetrapt om 16.30 uur of 16.15 uur en vaak zijn dat leuke affiches: Club Brugge-Charleroi op speeldag 1, Genk-Antwerp op speeldag 2, Kortrijk-Gent op speeldag 3, enzovoort. Naert: 'Daarom beginnen we met Sporza Radio op zaterdag al om 16 uur uit te zenden in plaats van 18 uur.'Idem op zondag. De vroege match start volgend seizoen om 13.30 uur in plaats van 14.30 uur en vaak is ook dat een interessante. Dus gaat Sporza Radio op zondag om 13 uur al in de ether. Voorlopig niet tot 23 uur, maar tot 20.30 uur, om nog reacties te kunnen meepikken van de wedstrijd die om 18.15 uur starten.De grootste gevolgen zijn er voorlopig voor de wedstrijden die vrijdagavond én zondagavond om 20.45 uur beginnen. Die worden alleen live uitgezonden als één van de ploegen uit de G5 of Antwerp betrokken zijn. Anders vallen ze buiten de uitzenduren van Sporza. Naert: 'De presentatoren van de programma's die dan in de lucht zijn, gaan dan wel voor de goal alerts zorgen, de doelpunten meegeven, maar verder gaan we niet tussenbeide komen. Daar heeft de muziekliefhebber die op dat moment wordt bediend niks aan, en de supporter ook niet.'De zorg van de VRT radio is het ritme, nu niet meer van het ene veld naar het andere kan worden gewisseld. Daarom komen op zaterdag én zondag net als vroeger ook nog andere sporten in de ether. Wellicht zelfs méér dan vroeger. Dat kunnen wedstrijden uit 1B zijn, maar ook verslaggeving van zaalsporten of andere competities, aangevuld met reportagewerk.De vraag is voorlopig ook hoe wedstrijden zonder publiek dynamisch genoeg kunnen worden gebracht. Naert: 'Ik hoorde al verslaggeving van Duitse voetbalwedstrijden zonder publiek en dat is vrij dramatisch. Je kan daar een klankband onder steken, maar uiteraard loopt die niet parallel met wat op het veld gebeurt. Dat zal nog wat zoeken worden.'Het voetbal dicteert veel, maar niet alles. Wat het wielrennen betreft, dat start ook in augustus met de diverse Rondes en de klassiekers. Daar is het nog afwachten. Naert: 'In principe pakken we dat aan zoals vroeger, met verslaggeving ter plaatse aan de aankomst en waar we mogen met een man op de motor, maar het is nog wachten op toestemming van de organisatoren en de accreditaties.'