Boordevol hoop, optimisme en goeie voornemens: David Okereke wil dit seizoen bij Club Brugge ontploffen. In Sport/Voetbalmagazine vertelt hij over zijn verwachtingen.

David Okereke begon sterk aan de vorige competitie en scoorde in zijn eerste drie wedstrijden vier keer. Daarna viel hij terug. De sprong was groot geweest, de opeenvolging van wedstrijden ook.

Uitgerust staat de Nigeriaanse spits nu klaar om opnieuw te schitteren en beter te doen. In Sport/Voetbalmagazine praat hij over verleden en heden, over zijn jeugd, zijn tijd bij het Italiaanse La Spezia en zijn eerste seizoen bij Club Brugge. Enkele uittreksels uit een interview met een voetballer die liefst brood en bonen eet, ooit voor Arsenal hoopt te voetballen en ervan droomt Robert Lewandowski te ontmoeten.

Hou deze week onze sociale media in de gaten om een leuke prijs van David Okereke te winnen.

Zelfvertrouwen

'De eerste maanden in Italië waren super moeilijk. Ik weende veel. Had ik een trein- of een busticket kunnen kopen, dan was ik teruggekeerd. Ik mocht geen wedstrijden spelen, welk perspectief heb je dan? In Italië krijg je als jongere twee, drie kansen om je te bewijzen, wanneer je dan de kans niet pakt wordt het lastig.

'De eerste keer dat ik tegen Philippe Clement praatte zei die: "Hé, kijk me aan." Ik probeer dat hier wel, omdat de normen anders zijn, maar het is wennen. Dat is ongewoon voor ons. Afrikanen hebben gewoon een andere cultuur. Ik kan u niet aanspreken bij uw naam, ik kan u ook niet rechtstreeks in de ogen kijken, als ik met u praat. Voor ons is dat een gebrek aan respect. Maar de meesten van ons zijn wel doorbijters. Omdat we weten waar we vandaan komen en niet terug willen.

David Okereke kende een goeie seizoensstart maar viel daarna wat terug. 'Zelfvertrouwen is alles. Als je onaantastbaar lijkt, is het gevoel anders. Een jaar geleden had ik dat. Maar fysiek waren het te veel wedstrijden en dan begon het mentale te spelen: een keer op het veld, een keer op de bank en zelfs een keer naar de tribune. Toen raakte ik alles kwijt, omdat ik het niet zag aankomen. Daarna wist ik het niet meer, of ik op de bank zou zitten, zou starten...'

Verrassingseffect weg

De Nigeriaanse spits is echter vastberaden om er dit seizoen een beter jaar van te maken dan het vorige. 'Ik probeer nu beter voorbereid te zijn, sneller te recupereren. Vorig seizoen speelde rond deze periode het verrassingseffect. Verdedigers kenden me niet zo goed. Later hadden ze de handleiding, was ik een open boek. Minder ruimte om in te duiken, hardere tikken ook. Ik raakte zelf makkelijker gefrustreerd. We veranderden ook van systeem, 4-3-3 werd 3-5-2. Pas tegen het einde van het seizoen snapte ik de ploegmaats, wanneer de passen zouden komen, welke bewegingen er werden gemaakt. Ik denk dat het dit seizoen allemaal beter zal lopen.

'Het zorgen voor mijn familie is mijn motivatie. Ik weet waar ik vandaan kom, dat mensen naar me opkijken en dingen van me verwachten. Ik heb veel gewicht op mijn schouder, er zijn veel mensen waar ik moet voor zorgen. Soms denk ik ook wel eens: ik zou liever alleen zijn en het geld allemaal zelf uitgeven. Maar wat dan? Wat ben je, alleen op de wereld, met veel geld, maar niemand om te bellen? Saai. Familie komt voor alles.'

Lees het volledige interview met de Nigeriaanse spits van Club Brugge in Sport/Voetbalmagazine van 5 augustus of in onze Plus-zone.

David Okereke begon sterk aan de vorige competitie en scoorde in zijn eerste drie wedstrijden vier keer. Daarna viel hij terug. De sprong was groot geweest, de opeenvolging van wedstrijden ook.Uitgerust staat de Nigeriaanse spits nu klaar om opnieuw te schitteren en beter te doen. In Sport/Voetbalmagazine praat hij over verleden en heden, over zijn jeugd, zijn tijd bij het Italiaanse La Spezia en zijn eerste seizoen bij Club Brugge. Enkele uittreksels uit een interview met een voetballer die liefst brood en bonen eet, ooit voor Arsenal hoopt te voetballen en ervan droomt Robert Lewandowski te ontmoeten.'De eerste maanden in Italië waren super moeilijk. Ik weende veel. Had ik een trein- of een busticket kunnen kopen, dan was ik teruggekeerd. Ik mocht geen wedstrijden spelen, welk perspectief heb je dan? In Italië krijg je als jongere twee, drie kansen om je te bewijzen, wanneer je dan de kans niet pakt wordt het lastig.'De eerste keer dat ik tegen Philippe Clement praatte zei die: "Hé, kijk me aan." Ik probeer dat hier wel, omdat de normen anders zijn, maar het is wennen. Dat is ongewoon voor ons. Afrikanen hebben gewoon een andere cultuur. Ik kan u niet aanspreken bij uw naam, ik kan u ook niet rechtstreeks in de ogen kijken, als ik met u praat. Voor ons is dat een gebrek aan respect. Maar de meesten van ons zijn wel doorbijters. Omdat we weten waar we vandaan komen en niet terug willen.David Okereke kende een goeie seizoensstart maar viel daarna wat terug. 'Zelfvertrouwen is alles. Als je onaantastbaar lijkt, is het gevoel anders. Een jaar geleden had ik dat. Maar fysiek waren het te veel wedstrijden en dan begon het mentale te spelen: een keer op het veld, een keer op de bank en zelfs een keer naar de tribune. Toen raakte ik alles kwijt, omdat ik het niet zag aankomen. Daarna wist ik het niet meer, of ik op de bank zou zitten, zou starten...'De Nigeriaanse spits is echter vastberaden om er dit seizoen een beter jaar van te maken dan het vorige. 'Ik probeer nu beter voorbereid te zijn, sneller te recupereren. Vorig seizoen speelde rond deze periode het verrassingseffect. Verdedigers kenden me niet zo goed. Later hadden ze de handleiding, was ik een open boek. Minder ruimte om in te duiken, hardere tikken ook. Ik raakte zelf makkelijker gefrustreerd. We veranderden ook van systeem, 4-3-3 werd 3-5-2. Pas tegen het einde van het seizoen snapte ik de ploegmaats, wanneer de passen zouden komen, welke bewegingen er werden gemaakt. Ik denk dat het dit seizoen allemaal beter zal lopen.'Het zorgen voor mijn familie is mijn motivatie. Ik weet waar ik vandaan kom, dat mensen naar me opkijken en dingen van me verwachten. Ik heb veel gewicht op mijn schouder, er zijn veel mensen waar ik moet voor zorgen. Soms denk ik ook wel eens: ik zou liever alleen zijn en het geld allemaal zelf uitgeven. Maar wat dan? Wat ben je, alleen op de wereld, met veel geld, maar niemand om te bellen? Saai. Familie komt voor alles.'Lees het volledige interview met de Nigeriaanse spits van Club Brugge in Sport/Voetbalmagazine van 5 augustus of in onze Plus-zone.