Op haar 33 blijft Davina Philtjens een vaste waarde op de linkerflank, met de energie van een jong veulen. Ze heeft het niet altijd gemakkelijk gehad, maar dat heeft haar gehard. Portret van een icoon van het Belgische vrouwenvoetbal.

Fans van The Lord of The Rings weten het: zelfs de kleinste persoon kan de loop van de geschiedenis veranderen. De supporters van de Red Flames weten dat ook. Zij zien hoe Davina Philtjens heel haar 1,51 meter in de strijd gooit wanneer ze het shirt van de nationale ploeg aantrekt, hetgeen ze nu al zo'n vijftien jaar doet. Haar parcours bij de Red Flames is vrijwel foutloos. De Hasseltse heeft ook een van de best gevulde cv's in de kern, met titels bij zowat elke ploeg waar ze voor gespeeld heeft, van België over Nederland tot Italië, waar ze uitkomt voor Sassuolo. Niet slecht voor een speelster die amper zes jaar geleden nog moest kiezen tussen het voetbal en haar schoonmaakbedrijf.

Dat parcours verdient des te meer respect omdat Davi niet iemand is die geboren werd met een talent dat bij elke baltoets duidelijk is. De 33-jarige werd van bij haar debuut Pitbull genoemd, omdat ze andere wapens moest inzetten om zich te laten gelden. 'Veel mensen geloofden niet dat ik dit niveau zou halen', zegt ze. 'Maar ik heb die kritiek gebruikt om de honger die ik al in mij had nog op te poken. Om te tonen dat ze ongelijk hadden.' Die enorme drang kweekte ze al op jonge leeftijd, dankzij de competitiegeest die in haar familie aanwezig is. Sport maakte er deel uit van het dagelijks leven. Dat is misschien wat nog het meest opvalt bij de linksachter, die een hele wedstrijd lang de lijn kan afdweilen en niks weggeeft. Het is bijna overlevingsinstinct, dat haar postuur moet compenseren, dat haar laat doorgaan 'voor een meisje van vijftien jaar', zoals Julie Biesmans, haar ploeggenote bij de nationale ploeg ooit lachend zei op de RTBF. In het dagelijks leven is Philtjens een kleine grapjurk, die de geestigheden even snel aan elkaar rijgt als de raids op de linkerflank. Ze aarzelt nooit om jonge speelsters bij te staan en ze zal ook nooit haar voet terugtrekken. 'Als je haar ziet, dan denk je: dat zal wel meevallen, omdat ze zo klein is. Maar gezien haar ervaring en het feit dat ze altijd aan 200 procent speelt, maakt dat het niet eenvoudig is. Soms moeten we haar zelfs tot kalmte manen', lacht Laura De Neve van Anderlecht, haar collega in de verdediging van de Red Flames. Philtjens spiegelt zich dan ook graag aan Gennaro Gattuso.Ook al grapt Philtjens zelf dat ze 'rustiger geworden is met de leeftijd', het is weldegelijk de agressiviteit in de duels die haar zo onmisbaar maakt. Een karaktertrek die de Red Flames, die soms nog wat timide zijn, moet helpen om op het EK 2022 een straffe toer uit te halen tegen de grote landen. 'Net als haar enorme sprongkracht, waarmee ze duels kan winnen tegen grotere speelsters, en haar loopvermogen', zegt Sara Yüceil, ex-ploeggenote van Davina bij Standard en de nationale ploeg. 'Ook al blinkt ze niet uit in tactiek, die grinta van haar in haar loopacties en haar explosiviteit zijn van levensbelang.' Kwaliteiten waardoor ze momenteel in de Serie A mag spelen. Flashbak naar 2008. Davina Philtjens is negentien en kent een eerste grote boost van haar carrière, die dan al wel een kampioenstitel en een beker met Tienen telt. Ze haalt een eerste cap (ondertussen heeft ze er sinds november al meer dan honderd) en krijgt een transfer naar Standard. Daar speelt ze niet langer als aanvalster, maar als linksachter. Het wordt een revelatie. In acht seizoenen aan de oevers van de Maas speelt Philtjens zeven keer kampioen. Ze wint onder meer de BeNeLeague 2015 aan de zijde van Tessa Wullaert, Aline Zeler, Cécile De Gernier en Sara Yüceil. Wullaert vertrekt dan meteen richting Wolfsburg, terwijl de verdedigster nog een jaar wacht voor ze haar schoonmaakbedrijf vaarwel zegt. In 2016 kiest ze voor Ajax. Het is een weloverwogen keuze van een rijpe speelster. Maar ook enigszins verrassend voor een huismus die haar familiale cocon heel belangrijk vindt. 'Ik had ook naar PSV kunnen gaan, maar Eindhoven is redelijk dichtbij en dat zou de gemakkelijkste weg geweest zijn', herinnert ze zich. 'In Amsterdam ben ik ook als mens gegroeid. Ik heb alleen moeten leren leven, maar ook moeten leren om meer open te zijn, want als ze daar iets te zeggen hebben nemen ze geen blad voor de mond.' Ze gooide er een stuk verlegenheid van zich af en verlaat na twee seizoenen bovendien de Nederlandse hoofdstad met twee titels op zak. En ze heeft zich in die periode op technisch vlak verfijnd. Het vervolg? Sinds 2018 speelt ze in Italië, waar ze 'op tactisch vlak veel bijleert' volgens De Neve. Na twee jaar Fiorentina, waarmee ze een supercup wint, trekt ze naar Sassuolo, dat zich op de lange termijn in het kielzog wil nestelen van grootheden als AC Milan en Juventus. Met altijd dezelfde constante bij Philtjens: ze logenstraft de pronostieken en past zich telkens succesvol aan een nieuwe omgeving aan, ondanks een moeilijk begin door de taalbarrière en de afstand tot haar geboortestreek Limburg. Maar wat stellen moeilijkheden voor? Pitbull bewees zich als een van de beste linksachters in het calcio. Met een voorliefde voor een ontbijt met cappuccino en een brioche is ze de meest Italiaanse van de Limburgers geworden. In de Laars neemt het vrouwenvoetbal een hoge vlucht en dat ligt haar in die mate dat ze zich best kan voorstellen dat ze er zou blijven, ook al zegt ze zelf dat na het EK 'alles mogelijk is'. Zelfs een carrière als coach, want ze is bezig om haar UEFA A-diploma te behalen. Ze droomt ervan om haar kennis door te geven aan de jeugd. Haar belangrijkste boodschap? 'Zet door, ook als ze je zeggen dat het niet zal lukken. Want er zal misschien iemand anders zijn die wel in jou gelooft.' Een Davina Philtjens bijvoorbeeld.