De agenda van de Rode Duivels in 2019

Zelf maakte hij aan zijn winst niet zoveel woorden vuil ('voor een coach is de volgende wedstrijd de belangrijkste'), maar Roberto Martínez glunderde wel, toen hij als eerste buitenlander ooit Coach van het Jaar werd op het Sportgala.

Een coach annex sportief directeur die, Eden Hazard zei het nog eens in een paar kerstinterviews, 'voor 95 procent met zijn aanpak het duel besliste tegen Brazilië', dé referentiematch voor deze generatie, die altijd leek te struikelen op het beslissende moment.

Psycholoog Jef Brouwers deed er in een reactie op de affaire- Nainggolan nog een schep bovenop: 'Sommigen noemden het onredelijk om Nainggolan niet meer te selecteren, maar ik denk dat het een van de redenen is waarom Martínez verkozen is tot Coach van het Jaar. Velen buigen het hoofd voor mensen die goed kunnen voetballen. Martínez durft tegen hen in te gaan. Nainggolan heeft in een recent interview gezegd dat hij niet meer naar de Rode Duivels wil komen omdat hij niet werd geselecteerd voor het WK, maar hij zou moeten beseffen dat het andersom is: hij wordt niet meer gevraagd tot hij zijn gedrag wijzigt. Jammer dat hij dat niet inziet.'

Wat brengt 2019 voor het nummer 1 op de wereldranking? EK-kwalificaties. De agenda:

21/03 België-Rusland

24/03 Cyprus-België

08/06 België-Kazachstan

11/06 België-Schotland

06/09 San Marino-België

09/09 Schotland-België

10/10 België-San Marino

13/10 Kazachstan-België

16/11 Rusland-België

19/11 België-Cyprus

De nummers één en twee in de groep zijn rechtstreeks geplaatst voor het eindtoernooi. Pas daar wordt de technische staf aangevuld met nieuwe mensen.