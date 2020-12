John van den Brom staat vanavond voor het eerst terug tegenover zijn Anderlecht, waar hij van 2012 tot 2014 coach was. Een van de meest opmerkelijke passages in die periode was de stage naar Abu Dhabi in zijn laatste jaar.

Vraag aan elke Anderlechtspeler die de periode onder John van den Brom heeft meegemaakt naar zijn meest memorabele stage en iedereen zal zonder twijfel verwijzen naar die negen dagen in Abu Dhabi in de winter van 2014. Het vertrouwen van paars-wit in Van den Brom was toen zo groot dat de club haar traditionele stageplaatsen in Spanje en Turkije links liet liggen en zonder verpinken een delegatie van ongeveer vijftig mensen liet overvliegen naar het Midden-Oosten.

Bemoeizieke sjeik

De stage in de Verenigde Arabische Emiraten was vooral de perfecte teambuilding voor een team dat voor de winterstop al vijf keer verloren had in de competitie. 'Het was de moeilijkste stage die ik ooit heb moeten regelen', zegt Evelien Veerman, die met haar eventbureau de stage organiseerde. 'De visums moesten geregeld worden, we moesten puzzelen om de spelers die allemaal terugkwamen uit vakantie ter plaatse te krijgen, de locals wilden hun graantje meepikken bij de organisatie van de oefenwedstrijden tegen Hamburg en Wolfsburg en de sjeik probeerde zich met alles en nog wat te bemoeien. Zo kregen we pas ter plaatse te horen dat we elke dag het veld om 18 uur moesten ontruimen omdat de sjeik een groep van 150 kinderen op die plek wilde laten trainen. De sjeik wilden dus gaan bepalen om hoe laat wij moesten trainen...

'Als vrouw had ik het ook moeilijk om iets gedaan te krijgen. John wilde dat het veld in de namiddag, dus net voor de tweede training, besproeid werd. Ik ging dus op voorhand checken of de greenkeepers hun werk hadden gedaan. Ze waren daar met vijftig man aanwezig, maar er gebeurde niets. Als ik vroeg om de sproei-installatie aan te zetten, werd ik bijna uitgelachen. Wanneer John hen aansprak, deden ze het meteen. Ik weet niet of het nu veranderd is, maar in die periode aanvaardden mannen het gezag van een vrouw niet.'

Dolle waterpret

De sfeer tijdens het verblijf in hotel Beach Rotana was zo uitgelaten dat staf en spelers weinig merkten van alles wat er verkeerd dreigde te lopen. Van den Brom bleef er zelf stoïcijns kalm bij. Hij viel één keer uit zijn rol toen er een activiteit gepland moest worden voor de laatste stagedag. 'Ik had aan John gevraagd om een keuze te maken tussen een kamelentocht in de woestijn met picknick, een bezoek aan Ferrari World en relaxen in het waterpretpark Yas Waterworld. Maar John wilde alles doen! Daar was uiteraard geen tijd voor en ik heb dan maar een combi georganiseerd van Ferrari World en Waterworld. Als afsluiter heb ik een etentje geboekt in Cipriani, een bekend restaurant in Abu Dhabi. Op het uur van de afspraak kwam niemand opdagen. De spelers waren nog op de terugweg van een activiteit en de buschauffeur was blijkbaar de weg kwijt. De helft van de bus had het waarschijnlijk niet door, maar de man was gewoon rondjes aan het draaien.

Voor de afreis naar Abu Dhabi onderhandelde het Anderlechtbestuur met Ethias om de stage door hen te laten financieren, maar uiteindelijk hebben Van Holsbeeck en co voor alle kosten moeten opdraaien. 'We hebben een fantastische tijd beleefd tijdens die stage, maar ik wil niet weten hoeveel Anderlecht toen heeft moeten betalen. Ik heb bedragen gehoord die alle verbeelding tarten...', zegt een voormalig staflid dat zes jaar geleden van de partij was.

