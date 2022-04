Volgend weekend eindigt de reguliere competitie. Vrijwel alle beslissingen zijn gevallen. Sport/Voetbalmagazine maakt drie dagen lang bij de achttien clubs in willekeurige volgorde een eerste balans op. Zijn de voor het seizoen geformuleerd verwachtingen uitgekomen? Vandaag: deel 1 met Union, KAA Gent, Charleroi, KV Mechelen, Zulte Waregem en Beerschot.

Union

UnionAls een tornado was Union door 1B geraasd. De transferpolitiek bleef beperkt, de Brusselaars leken over voldoende wapens te beschikken om het behoud zo snel mogelijk veilig te stellen. Dat was de ambitie. Niet meer, niet minder. Maar ondanks een lastige kalender in het seizoensbegin werd Union snel de revelatie van de competitie. Met fris en herkenbaar voetbal. Het levert met Deniz Undav de topschutter van 1A en het ving de schorsing van Dante Vanzeir met een elf op vijftien verrassend goed op. Union is de beste uitploeg maar pakte anderzijds thuis tegen OH Leuven, STVV, Eupen en KV Oostende slechts twee punten op twaalf. De Brusselaars voetballen liefst vanuit de omschakeling, moeilijker blijft het om zelf het spel te maken en ruimte te scheppen. Ondanks het nakende vertrek van Undav wil Union zich blijven profileren. Er is een stabiele eigenaar en er staan een stevige fundamenten. En er wordt gewerkt aan de infrastructuur. Union wil ook volgend seizoen bevestigen.KAA GentDe honger naar nieuw sportief succes was in het begin van het seizoen groot bij KAA Gent. De Buffalo's wilden opnieuw sportieve resultaten boeken met verzorgd combinatievoetbal over de grond. Zo viel het voor de competitiestart overal te lezen. Maar ondanks veelbelovende aankopen werden de verwachtingen niet ingelost. KAA Gent kende een lastige start en maakte een moeilijke januarimaand door. Vooral het ontbreken van de geblesseerde Vadis Odjidja brak de ploeg zuur op. Niemand kon zijn rol overnemen. Ook Sven Kums niet. Toch werd er een periode goed gevoetbald, alleen dreef een oude kwaal weer boven: het missen van doelkansen. Geen ploeg die onmondiger was dan KAA Gent. Paniekaankopen brachten daar geen verandering in. Trainer Hein Vanhaezebrouck sakkerde vaak, te vaak, ook op zijn spelers. Maar hij moet allicht tevreden zijn met een plaats in play-off 2. Gelukkig is er nog de bekerfinale.Sporting CharleroiEen overgangsjaar. Dat moest het voor Sporting Charleroi worden. Play-off 1 leek te hoog gegrepen, play-off 2 moest kunnen. Zo zal het ook uitkomen. Dit was voor Sporting Charleroi echt het seizoen van de vernieuwing, de campagne van de veranderingen. In de basisploeg stonden doorgaans maar twee spelers die ook vorig seizoen titularis waren. Er werd een ander systeem geïnstalleerd. Met drie man achteraan. De nieuwe trainer Edward Still heeft een andere filosofie dan zijn voorganger Karim Belhocine. Het spel is aanvallender en beter, er is meer balbezit. Maar Sporting Charleroi moest groeien met de tactische ambities van de nieuwe coach. En het verloor in december tot grote ontgoocheling van de supporters spits Shamar Nicholson die het Zwarte Land inruilde voor Spartak Moskou. Het zal er nu op aankomen de juiste investeringen te doen om verder te groeien.KV MechelenVoor de derde keer op rij een plek in de top acht afdwingen, dat was het doel van KV Mechelen. Ondanks een slappe start (7 op 21, met de 7-2-vernedering op Anderlecht als orgelpunt) slaagde het daarin. Malinwa trekt al enkele seizoenen de kaart van de continuïteit, hetgeen betekent dat iedereen ook in moeilijke tijden de rust bewaart. Het was even zoeken naar de nieuwe spelers voorin en achterin, naar hun plaats in het systeem van Wouter Vrancken waarin iedereen perfect zijn rol kent en weet waar en wanneer er druk moet gezet worden, of hoe er moet gelopen worden in balbezit. Bij KV Mechelen kan het gevaar van alle kanten komen en is er veel beweging zonder bal. Daarbij profileerde vooral de nieuwe spits Hugo Cuypers zich als topaankoop: hij maakte dertien goals en zorgde voor acht assists. Anderzijds zijn er in 1A maar vier clubs die meer tegengoals incasseerden dan KV.Zulte WaregemElk jaar nieuwe spelers en nieuwe verwachtingen. Zulte Waregem maakte zich voor het begin van de competitie nergens zorgen over. Met deze kern kon coach Francky Dury aan een rustig laatste seizoen beginnen, in schoonheid afscheid nemen en de scepter doorgeven aan Timmy Simons en Davy De fauw. Maar na veel discussies werd de 64-jarige trainer na tegenvallende resultaten op 17 december 2021 ontslagen. Simons kreeg met de Fauw het commando in handen, maar na twee opvolgende overwinningen gleed de ploeg weer af. Er was wel een ander soort voetbal te zien: veel defensiever, in sommige wedstijden lag het balbezit niet hoger dan 35 procent. En uiteindelijk openbaarden er zich weer oude problemen: een wankele verdediging en te weinig evenwicht op het middenveld. Nog maar eens zal Zulte Waregem tijdens het tussenseizoen de bezem door de kern halen. Zoekt het ook een nieuwe trainer?BeerschotEen negende plaats: Beerschot had het vorig seizoen als promovendus niet slecht gedaan. De blik moest naar boven worden gericht. Maar er ontrolde zich op het Kiel een treurspel waarvoor het bestuur zich diep moet schamen. De door de spelersgroep gewaardeerde trainer Will Still, die niet klaar werd geacht om de verantwoordelijkheid te dragen, werd vervangen door Peter Maes. De mayonaise pakte niet, waarbij Maes ook al niet werd geholpen door een warrig transferbeleid, met te late en risicovolle aanwervingen. Met de Argentijn Javier Torrente kwam er eind september een nieuwe coach, maar Beerschot slaagde er nooit in om als een collectief te spelen. Bovendien ontbrak het aan kwaliteit in de aanvalslinie en zakte smaakmaker Raphael Holzhauser mee weg in een moeras van ellende. De degradatie was onvermijdelijk. Nu is er voldoende tijd voor bezinning. Met dezelfde bestuurders.