De trainerswissel en de komst van Luka Elsner had amper effect bij de Kerels. Hoe moet het nu verder?

Toen KV Kortrijk op 9 januari KRC Genk klopte, stond het negende en meende manager Matthias Leterme nog dat de top acht haalbaar moest zijn. Drie weken later werd trainer Yves Vanderhaeghe vervangen door Luka Elsner maar van een trainerseffect was amper sprake. Elsner startte met zes op negen, maar won vervolgens nog één keer in zes wedstrijden, vorige week op Waasland-Beveren, waardoor het met maar 9 op 27 een teleurstellende veertiende stek werd. Van de al kleine kern van negentien spelers waarmee Kortrijk het seizoen aanvatte, blijven er straks nog negen over. Acht spelers zijn einde contract, onder wie vier die op uitleenbasis bij KVK waren: doelman Adam Jakubech (Lille), aanvaller Zinho Gano (KRC Genk), Gaëtan Hendrickx (Charleroi) en Jevhen Makarenko (Anderlecht). Van de vier spelers die eind contract zijn, zullen Petar Golubovic en Jovan Stojanovic amper gemist worden. Met Julien de Sart verdwijnt een stuk kwaliteit, hoewel hij door blessures veel wedstrijden miste. De Sart wilde bij KVK geen nieuw contract. Daardoor valt het sterke middenveld van Kortrijk helemaal weg. In januari kreeg Hannes Van Der Bruggen geen nieuwe verbintenis. Ook Makarenko keert na een sterk seizoen terug naar Anderlecht. Hij hoopt zich via het EK in de kijker te spelen van een nieuwe werkgever. Trainer Elsner moet straks een quasi nieuw team smeden. Bij Union lukte dat een paar jaar geleden goed, maar nu ontbreken nog veel stukjes van de nieuwe puzzel. Enkel middenvelder Kévin Vandendriessche, die einde contract was bij KVO, kwam erbij.