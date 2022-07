In de supercup kijken KAA Gent en Club Brugge elkaar in de ogen. Mascotte Ben Bundervoet blikt vooruit op het seizoen van de Buffalo's. 'We mogen dromen van de titel.'

Na een mindere start vorig seizoen wist KAA Gent de eer toch nog te redden. Winst in de beker van België bezorgde hen een broodnodig gloriemoment en een ticket voor Europees voetbal.

Ben Bundervoet, beter bekend als de Buffalo-indiaan, onderschat de waarde van die prijs niet: 'Dat kwam op een zeer goed moment, ja. Het is een mooie beloning voor het harde werk van het bestuur en de technische staf. En het zorgt weer voor rust in de club. Zeer deugddoend ook voor de supporters.'

Geen vedetten

Zondag valt er dus al een eerste prijs te pakken. In de supercup bekampt het Club Brugge, nota bene de ploeg die door de Buffalo's uit de beker gekegeld werd.

Na de goeie afsluiter van vorig seizoen zijn de verwachtingen voor het komende seizoen des te groter. Bundervoet durft zelfs titelambities uitspreken: 'Ik denk dat we mogen dromen van de titel. Het bestuur zal zoiets niet meer luidop zeggen, maar de supporters mogen dat nog wel. (lacht) De dynamiek en de sfeer in de groep zitten goed, dat merk ik bij elke wedstrijd. Er zitten geen vedetten bij en met Kums, Odjidja, De Sart, Samoise en Depoitre hebben we jongens in wie het publiek zich herkent.'

Transfers

Als de Buffalo's effectief willen meedoen voor de titel, zal er toch nog versterking moeten komen. Zowel Club Brugge als Antwerp roerden zich al op de transfermarkt en konden al een paar mooie transfers aankondigen. In Gent blijft het akelig stil. Het haalde tot nog toe enkel de trefzekere spits Hugo Cuypers van KV Mechelen.

Voorlopig lijkt het zelfs nog een van de belangrijkste pionnen te verliezen. Tarik Tissoudali, de Marokkaanse dribbelaar die vorig jaar de ploeg naar een hoger niveau tilde, is nog niet zeker of hij in Gent wil blijven. Zijn contract loopt volgend jaar af, maar na zijn sterk seizoen wil Tissoudali iets meer gaan verdienen. Als dat niet mogelijk is, wenkt een transfer.

Bundervoet maakt zich geen zorgen over de transferpolitiek van Gent: 'De belangrijkste 'transfer' was de contractverlenging van onze coach, dat zorgt voor stabiliteit. Hein Vanhaezebrouck zijn drive en ambitie kennende, zal hij met het bestuur wel de nodige afspraken hebben over versterkingen. In mijn ogen is hij geen haar veranderd tegenover zijn eerste periode, behalve dan misschien een wat grijzere baard. (lacht) Hein is nog steeds bij alles betrokken, zelfs mij gaf hij advies tijdens een knierevalidatie.'

Na een mindere start vorig seizoen wist KAA Gent de eer toch nog te redden. Winst in de beker van België bezorgde hen een broodnodig gloriemoment en een ticket voor Europees voetbal. Ben Bundervoet, beter bekend als de Buffalo-indiaan, onderschat de waarde van die prijs niet: 'Dat kwam op een zeer goed moment, ja. Het is een mooie beloning voor het harde werk van het bestuur en de technische staf. En het zorgt weer voor rust in de club. Zeer deugddoend ook voor de supporters.'Zondag valt er dus al een eerste prijs te pakken. In de supercup bekampt het Club Brugge, nota bene de ploeg die door de Buffalo's uit de beker gekegeld werd. Na de goeie afsluiter van vorig seizoen zijn de verwachtingen voor het komende seizoen des te groter. Bundervoet durft zelfs titelambities uitspreken: 'Ik denk dat we mogen dromen van de titel. Het bestuur zal zoiets niet meer luidop zeggen, maar de supporters mogen dat nog wel. (lacht) De dynamiek en de sfeer in de groep zitten goed, dat merk ik bij elke wedstrijd. Er zitten geen vedetten bij en met Kums, Odjidja, De Sart, Samoise en Depoitre hebben we jongens in wie het publiek zich herkent.'Als de Buffalo's effectief willen meedoen voor de titel, zal er toch nog versterking moeten komen. Zowel Club Brugge als Antwerp roerden zich al op de transfermarkt en konden al een paar mooie transfers aankondigen. In Gent blijft het akelig stil. Het haalde tot nog toe enkel de trefzekere spits Hugo Cuypers van KV Mechelen. Voorlopig lijkt het zelfs nog een van de belangrijkste pionnen te verliezen. Tarik Tissoudali, de Marokkaanse dribbelaar die vorig jaar de ploeg naar een hoger niveau tilde, is nog niet zeker of hij in Gent wil blijven. Zijn contract loopt volgend jaar af, maar na zijn sterk seizoen wil Tissoudali iets meer gaan verdienen. Als dat niet mogelijk is, wenkt een transfer. Bundervoet maakt zich geen zorgen over de transferpolitiek van Gent: 'De belangrijkste 'transfer' was de contractverlenging van onze coach, dat zorgt voor stabiliteit. Hein Vanhaezebrouck zijn drive en ambitie kennende, zal hij met het bestuur wel de nodige afspraken hebben over versterkingen. In mijn ogen is hij geen haar veranderd tegenover zijn eerste periode, behalve dan misschien een wat grijzere baard. (lacht) Hein is nog steeds bij alles betrokken, zelfs mij gaf hij advies tijdens een knierevalidatie.'