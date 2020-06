De BeNeLiga is een leuk concept en de topclubs zouden er wel bij varen, maar het kalf is al verdronken, denkt Gert Segers, online redacteur van Sport/Voetbalmagazine.

Vorig weekend was het daar plots weer, het spook van de BeNeLiga. Uit onderzoek van Deloitte, in opdracht van het Belgisch en Nederlands voetbal, blijkt dat de nieuwe competitie voor meer winst zou zorgen bij de clubs die eraan meedoen. Eerder bleek uit dat onderzoek al dat de competities er ook op sportief vlak beter van zouden worden.

Win-win denk je dan voor onze Lage Landen, maar is zo'n internationale competitie wel mogelijk? Wie zit er op de BeNeLiga te wachten? De topclubs, hoor ik u al zeggen, maar is dat ook zo in Nederland? Onze noorderburen hebben nooit veel interesse getoond in hun kleine zuiderbuur. Liever kijken ze naar het oosten (Duitsland) of het westen (Engeland). Anderlecht-Ajax, willen zij dat wel? Ik weet het niet meteen.

En onze topclubs? Als Ajax, PSV en Feyenoord bij onze competitie komen, hebben zij dan nog wel kans op de titel of ander zilverwerk? Je gaat me toch niet vertellen dat Anderlecht en Club Brugge genoegen gaan nemen met een derde of vierde plek? En wat met Standard en Charleroi, want Wallonië heeft niet echt iets gemeen met Nederland. Zij zouden liever met Frankrijk samengaan en matchen tegen Marseille, Lyon, Saint-Étienne en PSG spelen. Niet tegen Heerenveen en Vitesse...

En gaan we onze middenmoters en kleine clubs dan gewoon in de steek laten? Kijk naar KV Mechelen, KV Kortrijk of Zulte Waregem, waar een grote supportersgroep achter zit. Als zij niet bij die BeNeLiga mogen, vallen hun topwedstrijden weg. Wie wil er dan nog naar hun matchen gaan kijken?

En dan hebben we het nog niet gehad over fiscale statuten en arbeidswetgeving met, bijvoorbeeld, de minimumlonen die in België veel lager liggen dan in Nederland. Jongens, hoe gaan we dat doen? De voetbalwereld denkt dat de regering dat er wel eventjes bij zal nemen, maar hadden we van de coronacrisis nu niet geleerd dat de overheid niet wakker ligt van het Belgische voetbal?

Begrijp me niet verkeerd: als die grote competitie er komt, zal ik ook voor de buis zitten voor enkele wedstrijden. Die topclubs zien spelen tegen elkaar, heeft ook wel wat natuurlijk. Daarom kijken we ook zo graag naar de Champions League.

Maar eigenlijk is het gewoonweg veel te laat voor de BeNeLiga. Honderd jaar te laat zelfs, als je het mij vraagt. Want toen, aan het begin van de 20e eeuw, was dat perfect mogelijk geweest. Toen stonden alle sporten nog in de kinderschoenen, waren er nog weinig commerciële belangen en waren de mensen nog geen diehardsupporters van een club.

Nu zitten de mensen niet meer te wachten op een verandering van de competitie. Voor de supporters is het wel goed zoals het nu is. Waarom dan die verandering?

De Amerikaanse sporten zijn eigenlijk wat het voorbeeld van de BeNeLiga. Enkel de beste clubs tegen elkaar in een gesloten competitie met stadions die afgeladen vol zitten. Maar Amerika heeft dat anders aangepakt dan hoe onze voetballeiders het nu zouden doen. Zij hebben die veranderingen meteen doorgevoerd toen de sporten nog kneedbaar waren. En dat was exact 100 jaar geleden het geval met de oprichting van de NFL (American football) en zelfs nog vroeger met de oprichting van de MLB (baseball) in 1904. Later kwamen daar dan nog de NBA en MLS bij, die zich op de andere sporten inspireerden, en ondertussen is iedereen daar weg van die competities. Niemand klaagt daar nog omdat het al zo lang bestaat en iedereen het concept gewoon is.

Misschien moeten we wel andere lessen trekken uit de Amerikaanse competities. Salarisplafonds, bijvoorbeeld, of gelijke verdeling van de televisiegelden. Misschien is dat wel de manier om de Belgische competitie naar een hoger niveau te brengen, als alle clubs na een tijd misschien met gelijke wapens kunnen strijden zodat ieder jaar zestien clubs potentieel kampioen kunnen spelen in plaats van de usual suspects. Potentieel zit er nog genoeg in de Jupiler Pro League, de grote bazen kunnen of willen het gewoonweg niet zien en kijken liever naar nog meer winst door naar Nederland te gaan. Maar dat is te laat, als het Belgisch voetbal vooruit wil gaan, kan het dat ook gerust zonder onze noorderburen doen.

